BURSA-Mustafa Bozbey: Bursa, Çınarcık Barajı\'nın devreye girmesiyle 20-25 yıl su sorunu yaşamayacak

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BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın 48 günlük suyu olduğunu, Çınarcık Barajı'nın 2026 yılında devreye girmesiyle ise su sorununun çözüleceğini belirtip, "İlave kuyular açmaya başladık. Bazı yakın barajlardan kendi hattımıza ilave su aktarmanın hesabını yapıyoruz. Alacağımız tedbirlerle seneye de aynı durumda olsak bile su kısıntısı yaşamayacağız. Çınarcık Barajı'nın da devreye girmesiyle Bursa 20-25 yıl su sorunu yaşamayacaktır. Çınarcık Barajı'nın kente su verir hale gelmesi 2026'nın Temmuz ayını bulacaktır" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, göreve başladığı günden bu yana geçen 9 aylık dönemde, belediye ve iştirakler tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri ve hayata geçirilen hizmetleri 'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda kamuoyuyla paylaştı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Bozbey, "9 aylık süreçte, Bursa'mızın her köşesinde eşitliği sağlamak adına birçok çalışmayı başlattık. Ulaşım, altyapı, çevre ve sosyal hizmetlerden kentsel dönüşüme kadar, birçok alanda projeler ürettik. Amacımız, her bir hemşehrimizin bu kentin imkanlarından eşit şekilde faydalanmasını sağlamak ve Bursa'mızı örnek bir dünya kenti haline getirmek" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERE ULAŞIM 5 TL'

2025 için umutlarının çok güçlü olduğunu belirten Mustafa Bozbey, hayata geçirecekleri projelerle Bursa'yı çok daha ileriye taşıyacaklarını anlattı. Toplumsal eşitlik ve sosyal destek konusunda her zaman adalet, fırsat eşitliği ve hak temelli bir anlayışı benimsediklerini söyleyen Bozbey, "İhtiyaç sahiplerine desteklerimizi sunduk. Emeklilere desteklerimiz var. Her gün 5 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ücretsiz ekmek ulaştırıyoruz. Yerel üreticilerden ve kadın kooperatiflerinden aldığımız ürünleri, BESAŞ üzerinden satarak, onlara destek oluyoruz. BURSKOOP üzerinden öğrencilerimize desteklerimizi sağlamaya devam edeceğiz. Okul öncesi çocuklarımıza kırtasiye desteği verdik. Öğrenciler, Türkiye'de sadece Bursa'da 5 TL'ye bir yerden bir yere ulaşabiliyor. Okullarımıza destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TOPRAĞIN, SUYUN VE ENERJİNİN KIYMETİNİ ANLADIK'

BURFAŞ B Kafe'de yaptıkları çalışmalarla Bursaspor'a destek olmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Bozbey, B Kafe'leri ilçelere yayarak, sayısını çoğaltacaklarını anlattı. Kadınların her alanda güçlenmesi için çalıştıklarını söyleyen Bozbey, hayata geçirdikleri 'Mor Haritam' projesiyle, birçok alanda hızlı ve kolay bilgiye ulaşabilme imkanı sunduklarını belirtti. Süreç içerisinde çiftçilere de önemli katkılar sunduklarını ifade eden Bozbey, " Mustafakemalpaşa'da, Türkiye'nin örnek tesislerinden bir tanesini açtık. Tesisi, çiftçiye destek maksatlı hizmete açtık. Yakın zaman içerisinde bir başka bölgede, yine çiftçimize destek için sıvı gübre tesisimizi de kuracağız. Pandemiyle toprağın, suyun ve enerjinin kıymetini anladık. Bu üç konuda hassasiyetimiz var. Bursalıları sağlıklı gıdayla buluşturmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her destek, Bursalıların sağlıklı gıdaya erişmesi ve hesaplı bir şekilde almasına yöneliktir" dedi.

'HER AY YAKLAŞIK 350 MİLYON LİRA DESTEK VERİYORUZ'

Ulaşımla ilgili de önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Mustafa Bozbey, trafiğin rahatlatılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerle işbirliklerini sürdürdüklerini dile getirdi. Başkan Bozbey, "Sadece Bursa'da toplum ulaşımı kullananlar için, her ay yaklaşık 350 milyon lira destek veriyoruz. Bu payı her ay BURULAŞ'a aktarıp, Bursalılara destek oluyoruz. Ulaşımın hak olduğunu, hak temelli yaklaşımla bunu yaptığımızın altını çizmek istiyorum. 'Gittiğin kadar öde' sistemiyle, toplu taşımayı daha ekonomik hale getirdik. Toplu ulaşımı alışkanlık haline getirmek amacıyla bunları yapıyoruz. Kadın yolcular saat 22.00'dan sonra artık istedikleri yerde inebiliyor. Bunun yanında alternatif güzergahlarla ilgili yoğun bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

'ÇALI VE DEMİRTAŞ ARASINDA TRAMVAY SİSTEMİ'

Kentin güney ve kuzeyinde yolların açılmaya devam ettiğini hatırlatan Bozbey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 ilçemizde asfaltlama çalışmaları, yol açma çalışmaları, yeni yol çalışmaları ve köylere bağlantı yolları yapıyoruz. 9 ay içerisinde yaklaşık 96 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdik. 287 kilometre sathi kaplama yaptık. Bu çalışmalarla yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Çalı ve Demirtaş arasında bir tramvay sistemi için fizibilite rapor çalışmaları devam ediyor. Raporlar çıktıktan sonra ihale aşamasına geleceğiz. Yine bakanlıkla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda BURSARAY için 24 adet hafif raylı sistem vagonu alım sürecini başlattık. Naim Süleymanoğlu Bulvarı'nda, 2024 Ekim ayında başladığımız karayolu imalatlarını, 2025 yılı Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz."

'KENTİN BATISINDA ÖZEL OKUL TALEPLERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Bursa'da trafiğin rahatlaması için çalıştıklarını belirten Başkan Bozbey, tüm özel okulların ve sanayinin kentin belirli bir bölgesine yığılmasının, trafiğin en büyük nedeni olduğunu belirterek, "Bundan böyle özel okul talepleri geldiğinde, asla batı tarafına izin vermeyeceğimizin bilinmesi lazım. Mevcutlar yeterli. Hatta mümkünse, kentin doğu tarafına paylaştırılması için, yolların bulunması lazım. Yine devamlı batıya yapılan sanayi sebebiyle, trafiğin ne hale geldiğini hep beraber yaşayarak görüyoruz. Elbette Bursa'da ulaşım sorunu tamamen bitecek değil ama en azından ulaşım sorununu aşağı çekmek ve azaltmak hedefindeyiz. Bunun için kapsamlı bir şekilde 2025 bütçemizde iyi bir pay ayırmış durumdayız. Alternatif projeler üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz. Raylı sistem projelerimiz de var. Çalışmalar hızla devam ediyor. Füniküler projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor" dedi.

'HANLAR BÖLGESİ'NİN 24 SAAT YAŞAMASI LAZIM'

Bursa'nın turizmden en az payı alan kentlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Bozbey, "Bursa'da geceleyen turist sayısı 1.4'tür. 12 bin yıllık geçmişe sahip olan Bursa'nın bu rakamlarda olmasını hepimiz oturup düşünmeliyiz. Özel çalışma grupları oluşturarak toplantılar yaptık ve belirli bir noktaya geldik. Hanlar Bölgesi, akşam saatlerinde kapanıyor. Hanlar Bölgesi'nin 24 saat yaşaması lazım. Birçok tarihi birikimimiz var. Bursa'ya gelen turistleri kafile halinde birçok noktaya götürmeliyiz, gezdirmeliyiz. Eğlenebileceği mekanları oluşturmalıyız. Aksi takdirde turist burada durmuyor. Akşamları İstanbul'a dönüyor" diye konuştu.

'BURSA'YI DÜNYA GÜNDEMİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Önümüzdeki yıl İznik için çok önemli bir yıl olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, İznik Konsili'nin 1700'üncü yılının İznik'te törenlerle anılacağını söyledi. Törenlere Papa'nın da katılmasının beklendiğini belirten Bozbey, "Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ve Valilik olarak çalışıyoruz. İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi ile birlikte hareket ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediyeler de desteklerini verecek. İznik'in tanıtımıyla aslında Bursa'yı tanıtmış olacağız. Bursa'yı dünya gündemine getirmeyi hedefliyoruz. Bu fırsatı değerlendirmek zorundayız" dedi.

'2026'NIN MART-NİSAN AYI GİBİ DE ONAYLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bursa'nın geleceğini şekillendirmek, 'Yeşil Bursa'yı tekrar kazanmak için, 2050 vizyonlu 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Mustafa Bozbey, "Bunu çok önemsiyoruz. Belediye bünyemizde Bursa Planlama Ajansı, Bursa Plan'ı kurduk. Bursa'nın her kesiminin katılacağı bir plan olacak. 2050 vizyonuyla hazırladığımız ama içerisinde 2075 ve 2100'ü de barındıracak bir plan olacak. Bu planı önümüzdeki yılın sonuna kadar büyük ölçüde tamamlamayı hedefliyoruz. 2026'nın Mart-Nisan ayı gibi de onaylamayı hedefliyoruz. Bu planın sağlıklı bir şekilde yapılması, Yeşil Bursa'nın dönüşümün ilk adımları olacaktır" dedi.

'HER DÖNÜŞÜM, VATANDAŞLARIMIZA DAHA GÜVENLİ ALAN SUNACAKTIR'

Bozbey, özellikle Bursa'da sıvılaşma potansiyelinin olduğu ova bölgesinde, ekiplerin yoğun olarak çalıştığını dile getirdi. Bursa'yı yaklaşık 14 bölgeye ayırdıklarını anlatan Bozbey, "Büyük ölçekli kentsel dönüşüm planları hazırlanarak, bir an önce Bursalıların güvenli yapılara kavuşmasını istiyoruz. JICA ile yürüttüğümüz proje var. Kentin dirençlilik haritasını ortaya koyan bir proje. Özellikle ova bölgesinde sıvılaşma potansiyeli yüksek alanlar mevcut. 155-160 metre alüvyon tabakadan bahsediliyor ovada. Burada yapılacak her dönüşüm, vatandaşlarımıza daha güvenli alan sunacaktır. Bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'ŞU AN İÇİN 48 GÜNLÜK SUYUMUZ VAR'

Altyapı hizmetlerini tüm hızıyla sürdürdüklerini anlatan Başkan Bozbey, BUSKİ aracılığıyla altyapıyı hem yenilediklerini hem de kaliteli hizmet sunduklarını söyledi. 9 ayda 277 kilometre içme suyu hattı, 85 kilometre kanalizasyon hattı, 23 kilometre yağmur suyu hattı döşendiğini söyleyen Bozbey, şöyle konuştu:

"Bursa, son yıllarda iklim değişikliğinin en fazla hissedildiği kentlerin başında geliyor. Su konusunda hassasiyetimiz var. Tasarruf çağrılarımıza kulak veren Bursalılara teşekkür ediyorum. Şu an için 48 günlük suyumuz var. İlave kuyular açmaya başladık. Bazı yakın barajlardan kendi hattımıza ilave su aktarmanın hesabını yapıyoruz. Alacağımız tedbirlerle seneye de aynı durumda olsak bile su kısıntısı yaşamayacağız. Çınarcık Barajı'nın da devreye girmesiyle, Bursa 20-25 yıl su sorunu yaşamayacaktır. Çınarcık Barajı'nın kente su verir hale gelmesi, 2026'nın Temmuz ayını bulacaktır. Yüklenici firmayla görüşüp, projeyi önümüzdeki yılın sonuna kadar bitirmesini istedik. Gönül isterdi ki bu projeyi BUSKİ değil, DSİ yapsaydı. Çünkü birçok ilde DSİ tarafından yapılmış. BUSKİ'nin bu kredi ödemeleriyle borcu 25 milyar liraya çıkacak. Dövizin 1 lira artması demek, BUSKİ'nin borcunun 350 milyon lira artması demektir."

Haber: Cansel ORUÇ-Kamera: Barış YILMAZ/BURSA,