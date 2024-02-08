Bursa Şeftalisi AB\'de Tescil İçin Son Aşamaya Geldi

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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Bursa şeftalisinin Avrupa Birliğinde (AB) tescili için son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Durak, yazılı açıklamasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başlatılan "Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği" kapsamında AB Komisyonu'na başvurusu yapılan Bursa şeftalisinin tescil süreci hakkında bilgi verdi.

AB Komisyonu tarafından başvurusu uygun bulunan Bursa şeftalisinin tescil için AB Resmi Gazetesi'nde ilana çıktığını belirten Durak, "Ülkemizin simge ürünlerinden Bursa şeftalisi için 6 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 3 ay sürecek itiraz süresi başladı. Bu son sürecin tamamlanmasıyla, Bursa şeftalisi de AB'de tescilli coğrafi işaretlerimiz arasında yerini alacak." ifadesini kullandı.

Durak, yerel değerlere sahip çıktıklarını vurgulayarak, "Bugün AB nezdinde tescilli 20 coğrafi işaretimiz bulunuyor, ilan süreci tamamlanan Araban sarımsağı da yakın zamanda tescil edilecek. Böylece bu sayı 21'e yükselecek. 45 coğrafi işaret başvurumuzun ise işlemleri devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin AB'de tescilli coğrafi işaretleri şöyle sıralanıyor:

"Antakya künefesi, Ayaş domatesi, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Aydın Memecik zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Çağlayancerit cevizi, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Edremit zeytinyağı, Ezine peyniri, Gaziantep baklavası, Gemlik zeytini, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Maraş tarhanası, Milas yağlı zeytini, Milas zeytinyağı, Safranbolu safranı, Suruç narı, Taşköprü sarımsağı."