Bursa ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Bursa ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Bursa ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Bursa ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24.11.2024 17:22
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Bursa ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bursa'daki etkinlikler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Kız Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve kent protokolünün yanı sıra idareci, öğretmen ve öğrenci ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil sabırla dokunan, sevgiyle yoğrulan, bilgiyle şekillenen bir hayat biçimi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.

Program, Bursa Kız Lisesinin hazırladığı "Son Ders" adlı Öğretmenler Günü oratoryosu ile sona erdi.

Etkinlikler kapsamında Bursa Kız Lisesi tarafından bugüne özel resim sergisi düzenlendi.

???????- Eskişehir

Eskişehir'de Vilayet Meydanı'ndaki programda İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Anadolu Üniversitesi (AÜ), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bilecik

Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Kütahya

Kütahya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Vali Musa Işın, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, öğretmenlerin geleceği inşa ettiklerini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de öğretmenlerin gününü kutladı.

Program, emekli olan öğretmenlere belge takdimi, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödüllerinin verilmesi, stajyer öğretmenlerin yemin etmesi ve tiyatro gösterisi ile sona erdi.

Balıkesir

Balıkesir'de Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesinin konferans salonunda program gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin sadece bilgiyi aktaran değil aynı zamanda bir düşünce bahçıvanı olduklarını söyledi.

Öğretmenlerin çocukların içinde saklı bulunan cevheri keşfeden ilham perileri olduğunu belirten Demir, "Onların özverili çalışmaları, toplumun her köşesinde yankılanan, gönüller fetheden bir melodidir. Sevgi dolu elleri, bir sanatçının tuvaline dokunuşu gibidir, öğrencilerimize ilham vererek düşlerini resmederler." dedi.

Konuşmanın ardından mesleğe adım atan aday öğretmenlerin "Öğretmenlik Mesleğine Giriş" yemin töreni gerçekleştirildi.

Program, Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı oratoryonun ardından sona erdi.

Çanakkale

Çanakkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmeni ünvanını aldığı bugünde, eğitim meşalesini yakan Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ülkenin geleceğini şekillendiren, toplumun mihenk taşı değerli öğretmenleri onurlandırmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Bir toplumu eğitmenin aslında geleceği inşa etmek demek olduğunu dile getiren Hayta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında bu kutsal görevi ifa eden öğretmenlerimiz, sadece bilgi aktaran değil aynı zamanda öğrencilerine sevgi, hoşgörü ve adalet duygusunu aşılayan, onları hayata hazırlayan rehberlerdir. Bu rehberlik, öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişiminde büyük bir rol oynamaktadır. Kıymetli öğretmenlerimizin geleceğimizi emanet ettiğimiz gençleri en iyi şekilde yetiştireceğine olan inancımız tamdır. Bu inançla Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi ve eğitim şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'müzü kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı - Son Dakika

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