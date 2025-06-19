Buşehr Nükleer Santrali: Rus Teknisyenler Koruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Buşehr Nükleer Santrali: Rus Teknisyenler Koruyor

19.06.2025 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırıları Buşehr Santrali'ni hedef almazken, 200 Rus teknisyen tesisin güvenliğini sağlıyor.

İran'ın güneyindeki Buşehr kentinde yer alan "Buşehr Nükleer Santrali" ülkenin en önemli nükleer tesislerinden biri olmasına rağmen Rus teknisyenlerin çalışması, İsrail saldırılarının buraya yoğunlaşmasına engel oldu.

İran Atom Enerjisi Kurumunun faaliyete başladığı 1974 yılından yaklaşık 2 yıl sonra İran ile Almanya nükleer enerji santrali kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Projenin yaklaşık yüzde 70'i tamamlandığında İran'da yaşanan "1979 Devrimi" nedeniyle Alman yükleniciler projeyi yarıda bıraktı.

Devrim sonrası Almanlarla başlayan ikinci inşa süreci İran- Irak savaşında Irak'ın Buşehr'i bombalamasıyla bir kez daha kesintiye uğradı.

Tahran yönetimi tesisin yapımıyla ilgili bu kez 1995 yılında Rusya'yla anlaşma imzaladı.

Moskova yönetiminin 2000 yılının sonunda teslim etme vaadinde bulunduğu santralin yapımı, ABD ve müttefiklerinin Moskova üzerindeki baskıları ve diğer uluslararası dengelerin etkisiyle bir türlü tamamlanamadı.

Enerji santrali 2012 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başladı ve Eylül 2013'te İran'a devredildi.

Basra Körfezi kıyısında yer alan Buşehr eyaletindeki 1000 megavat kapasiteli nükleer santral, 4 Eylül 2011'de ilk etapta 60 megavat gücündeki elektrik üretimiyle faaliyetine başlamış, Nisan 2012'de 940 megavata yükselmişti.

Eski İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ocak 2015'te Buşehr kentini ziyaretinde yaptığı konuşmada söz konusu santralin elektrik üretiminin 3 bin megavata çıktığını duyurmuştu.

Buşehr Nükleer Santrali'nde 200'den fazla Rus teknisyen çalışıyor

İsrail, saldırılarının başladığı ilk günlerde Natanz ve Fordo'yu bugün de Arak Ağır Su Tesisi'ni vurdu. İlk belirlemelere göre tesiste hasar oluşmadı, nükleer sızıntı da tespit edilmedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, birkaç gün önce İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini söylemişti.

Kemalvendi, İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında ise tesis içerisinde nükleer kirlilik meydana geldiğini fakat bu kirliliğin tesisin dışına yayılmadığını aktarmıştı.

İsrail, söz konusu nükleer tesisleri vurmasına rağmen Buşehr'i hedef almaktan kaçınırken, tesiste halihazırda 200'den fazla Rus teknisyenin görev yaptığı ifade ediliyor.

Putin, Buşehr Nükleer Santrali'nden çıkmayacaklarını söylemişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticilerinin sorularını yanıtlamıştı.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün "İran'a destek planınız var mı?" sorusu üzerine ise Putin, Rus mühendislerin İran'ın Buşehr tesisinde iki yeni reaktör inşa etmesine yardımcı olduğunu belirterek, "İranlı paydaşlarımızla sürekli diyalog içindeyiz. Uzmanlarımız Buşehr'de çalışıyor, 250 kişi oradalar. Oradan çıkmıyoruz. Bu bir destektir." demişti.

Putin, ayrıca İsrail yönetimiyle İran'da çalışan Rusların güvenliklerinin sağlanması konusunda anlaştıklarını da sözlerine eklemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nükleer Santral, Politika, Güvenlik, Savunma, Enerji, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buşehr Nükleer Santrali: Rus Teknisyenler Koruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor Ateşli sahneler olay oldu Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Son şampiyondan Nico Williams bombası Son şampiyondan Nico Williams bombası
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar

09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
08:44
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
08:22
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 09:50:28. #7.13#
SON DAKİKA: Buşehr Nükleer Santrali: Rus Teknisyenler Koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.