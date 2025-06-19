Buşehr Nükleer Santrali: Rus Teknisyenler Koruyor

İran'ın güneyindeki Buşehr kentinde yer alan "Buşehr Nükleer Santrali" ülkenin en önemli nükleer tesislerinden biri olmasına rağmen Rus teknisyenlerin çalışması, İsrail saldırılarının buraya yoğunlaşmasına engel oldu.

İran Atom Enerjisi Kurumunun faaliyete başladığı 1974 yılından yaklaşık 2 yıl sonra İran ile Almanya nükleer enerji santrali kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Projenin yaklaşık yüzde 70'i tamamlandığında İran'da yaşanan "1979 Devrimi" nedeniyle Alman yükleniciler projeyi yarıda bıraktı.

Devrim sonrası Almanlarla başlayan ikinci inşa süreci İran- Irak savaşında Irak'ın Buşehr'i bombalamasıyla bir kez daha kesintiye uğradı.

Tahran yönetimi tesisin yapımıyla ilgili bu kez 1995 yılında Rusya'yla anlaşma imzaladı.

Moskova yönetiminin 2000 yılının sonunda teslim etme vaadinde bulunduğu santralin yapımı, ABD ve müttefiklerinin Moskova üzerindeki baskıları ve diğer uluslararası dengelerin etkisiyle bir türlü tamamlanamadı.

Enerji santrali 2012 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başladı ve Eylül 2013'te İran'a devredildi.

Basra Körfezi kıyısında yer alan Buşehr eyaletindeki 1000 megavat kapasiteli nükleer santral, 4 Eylül 2011'de ilk etapta 60 megavat gücündeki elektrik üretimiyle faaliyetine başlamış, Nisan 2012'de 940 megavata yükselmişti.

Eski İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ocak 2015'te Buşehr kentini ziyaretinde yaptığı konuşmada söz konusu santralin elektrik üretiminin 3 bin megavata çıktığını duyurmuştu.

Buşehr Nükleer Santrali'nde 200'den fazla Rus teknisyen çalışıyor

İsrail, saldırılarının başladığı ilk günlerde Natanz ve Fordo'yu bugün de Arak Ağır Su Tesisi'ni vurdu. İlk belirlemelere göre tesiste hasar oluşmadı, nükleer sızıntı da tespit edilmedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, birkaç gün önce İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini söylemişti.

Kemalvendi, İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında ise tesis içerisinde nükleer kirlilik meydana geldiğini fakat bu kirliliğin tesisin dışına yayılmadığını aktarmıştı.

İsrail, söz konusu nükleer tesisleri vurmasına rağmen Buşehr'i hedef almaktan kaçınırken, tesiste halihazırda 200'den fazla Rus teknisyenin görev yaptığı ifade ediliyor.

Putin, Buşehr Nükleer Santrali'nden çıkmayacaklarını söylemişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticilerinin sorularını yanıtlamıştı.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün "İran'a destek planınız var mı?" sorusu üzerine ise Putin, Rus mühendislerin İran'ın Buşehr tesisinde iki yeni reaktör inşa etmesine yardımcı olduğunu belirterek, "İranlı paydaşlarımızla sürekli diyalog içindeyiz. Uzmanlarımız Buşehr'de çalışıyor, 250 kişi oradalar. Oradan çıkmıyoruz. Bu bir destektir." demişti.

Putin, ayrıca İsrail yönetimiyle İran'da çalışan Rusların güvenliklerinin sağlanması konusunda anlaştıklarını da sözlerine eklemişti.