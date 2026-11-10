Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz... Anıtkabir'e gelen yurttaşlar: İyi ki böyle bir liderimiz olmuş, çok şanslı bir milletiz - Son Dakika
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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz... Anıtkabir'e gelen yurttaşlar: İyi ki böyle bir liderimiz olmuş, çok şanslı bir milletiz

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Büyük Önder Atatürk\'ü anıyoruz... Anıtkabir\'e gelen yurttaşlar: İyi ki böyle bir liderimiz olmuş, çok şanslı bir milletiz
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Büyük Önder Atatürk\'ü anıyoruz... Anıtkabir\'e gelen yurttaşlar: İyi ki böyle bir liderimiz olmuş, çok şanslı bir milletiz
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılında Anıtkabir'e akın eden yurttaşlar, "Atamızın 88. yılında hala unutulmamış olması çok duygusal" ve "İyi ki böyle bir liderimiz olmuş, çok şanslı bir milletiz" sözleriyle özlem, minnet ve sevgilerini dile getirdi.

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılında Anıtkabir'e akın eden yurttaşlar, "Atamızın 88. yılında hala unutulmamış olması çok duygusal" ve "İyi ki böyle bir liderimiz olmuş, çok şanslı bir milletiz" sözleriyle özlem, minnet ve sevgilerini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılında, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yurttaşlar Anıtkabir'e akın etti.

Seymenler adına konuşan yurttaş, "Burada görmüş olduğunuz arkadaşlarımız, bundan tam 107 yıl önce, 27 Aralık 1919'da Atatürk'ü karşılayan Seymenlerin torunları. İlk katıldığımız yer, Atatürk'ün 15 yıl istirahat ettiği Etnografya Müzesi'ydi. Orada bir saygı nöbetinden sonra Anıtkabir'e geldik. 88 yıl geçmiş olsa dahi hala aynı duygu ve düşüncelerle içimizdeki sızı aynı" dedi.

Genç bir kadın da "88 yıl sonra, hiç görmediğimiz halde onu minnetle, saygıyla, sevgiyle ve çok büyük özlemle anıyoruz" diye konuştu.

Anıtkabir'e 1600 kilometre yol katederek geldiğini belirten vatandaş, duygusal ve hüzünlü olduğunu söyledi. Vatandaş, "Buraya gelen insanlar sevgi dolu, saygı dolu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e borcumuzu, onun hakkını bu dünyada da öbür dünyada da ödemek mümkün değil. Bize Kurtuluş Savaşı'nı, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, soyismimizi verdi. Allah rahmet etsin diyorum" ifadelerini kullandı.

"HALA UNUTULMADI"

Anıtkabir'e çocuklarıyla gelen çift, "Buraya geldiğimiz için çok gururluyuz. Şu merdivenden çıkarken ona koşuyormuş olma hissi benim için inanılmaz. Evladımızı onun sevgisiyle, onun ilkeleriyle büyütmek için ant içmiş durumdayız. Geleceğimizin daha parlak olmasını umut ediyoruz. Onu sonsuz minnet, özlem ve sevgiyle anıyoruz" diye konuştu.

Anıtkabir'e ailesiyle gelen Mustafa isimli çocuk, Atatürk'ü çok sevdiğini ve "özlediğini" söyledi. Annesi de "Mustafa Atatürk'ü çok seviyor" dedi.

Anıtkabir'i 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim'de sevinçle, 10 Kasım'da ise hüzünle ziyaret ettiğini belirten bir yurttaş, şöyle konuştu:

"Atamı anmaya geldim, onun için bir Fatiha okumaya geldim. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri 1. Atatürk, 2. İsmet İnönü, 3. Celal Bayar, 4. Cemal Gürsel, 5. Cevdet Sunay, 6. Fahri Korutürk, 7. Kenan Evren, 8. Turgut Özal, 9. Süleyman Demirel, 10. Ahmet Necdet Sezer, 11. Abdullah Gül, 12. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye cumhurbaşkanı oldu. Bana 5. cumhurbaşkanını söyler misiniz? Hatırlamıyorsunuz değil mi? Ama o burada."

İstanbul'dan geldiklerini ifade eden iki genç, Atatürk'ün vefatının 88'inci yılında da binlerce kişinin Anıtkabir'i ziyaret etmesinin kendilerini hem duygulandırdığını hem mutlu ettiğini söyledi. Genç, "Atamızın 88. yılında hala unutulmamış olması ve bu kadar insanı toplaması çok duygusal bir durum" dedi.

"ONUN İLKELERİNİ, İNKILAPLARINI SONUNA KADAR SAVUNMALIYIZ"

Anıtkabir'e şehitlere, gazilere ve Atatürk'e minnettarlığını sunmak için geldiğini söyleyen vatandaş, "İyi ki böyle bir liderimiz olmuş, çok şanslı bir milletiz. Bunun için onun ilkelerini, inkılaplarını sonuna kadar savunmalıyız. Gelecek nesillere onu bizim anladığımızdan daha iyi anlatmalıyız ki bu Türkiye Cumhuriyeti, bu bayrak sonsuza dek dalgalansın ve dalgalanacaktır. Son hane kalana kadar bu bayrak inmez, bu vatan hiçbir zaman bölünmez. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Doğum gününde annesiyle Bulgaristan'dan Anıtkabir'i ziyaret etmeye gelen genç, bu ziyaretin uzun zamandır hayali olduğunu ve kendisi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Amasyan'dan gelen yurttaş, "Bu güzel günde Anıtkabir'i ziyarete geldik. Sonsuz minnet ve şükranla geldik" derken, bir başka yurttaş da "O ölmedi, kalbimizde yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Anıtkabir'e Ayvalık'tan geldiğini söyleyen kadın, Atatürk'ün ilke ve değerlerine sahip çıkılması ve güzel günlere adım atılması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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