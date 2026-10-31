Büyükçekmece'de sürücü, yol verme tartışması sonrası arkadan çarpıp kaçtı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de sürücü, yol verme tartışması sonrası arkadan çarpıp kaçtı

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Büyükçekmece\'de sürücü, yol verme tartışması sonrası arkadan çarpıp kaçtı
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Büyükçekmece\'de sürücü, yol verme tartışması sonrası arkadan çarpıp kaçtı
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Büyükçekmece'de iddiaya göre yol verme tartışmasında sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak olay yerinden kaçtı. O anlar, otomobili hasar gören sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BÜYÜKÇEKMECE'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak kaçtı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeride geçmek isteyen otomobil sürücüsü ile trafikteki diğer sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar, otomobili hasar gören sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
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