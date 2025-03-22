Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Yasin KABADAYI

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında sevk edileceği Çağlayan Adliyesi'ne yaklaşık 50 civarında TOMA getirildi. ANKA'ya konuşan yurttaşlar, "Anlamsız, toplumu geren, ülkeyi geren işler. Valla ben de oy verdim. Hemşerimdir, ben de Trabzonluyum. Trabzonlu olduğum için oy vermedim. Sevdiğim için, güvendiğim için oy verdim. Burada halkın iradesine bence saygı duyulmuyor. Çok haksız bir uygulamalar var. Dilerim serbest bırakılır" derken, bir başka yurttaş, "Sınırlar delik deşik oldu. (Çözüm sürecinde) Savcılar sınırdan gelen teröristleri karşıladı, bu kadar TOMA yok. TOMA'larla buraya duvar ördüler. Düşman ordusu mu geliyor buraya?" diye sordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu akşam 21.00 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, Çağlayan Meydanı ve Abide-i Hürriyet Caddesi'ne polis bariyerleri yerleştirildi. Yaklaşık 50 TOMA ve çevik kuvvet araçları da bölgeye konuşlandırıldı.

İmamoğlu ve diğer gözaltı haksız bulunduğunu belirten 65 yaşındaki Trabzonlu vatandaş, "Neresinden başlayalım, neresinden bitirelim ben? Saçma sapan işler yani. Anlamsız, toplumu geren, ülkeyi geren işler. Valla ben de oy verdim. Hemşerimdir, ben de Trabzonluyum. Trabzonlu olduğum için oy vermedim. Sevdiğim için, güvendiğim için oy verdim. Burada halkın iradesine bence saygı duyulmuyor. Çok haksız bir uygulamalar var. Dilerim serbest bırakılır yani. Herkes, sadece o değil. Diğer görevden alınanlar da serbest bırakılır. Haksız buluyorum bu tür uygulamaları. Bekliyoruz başkanımızı ve diğer arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını bekliyoruz" dedi.

"Bu demokrasi katliamıdır"

14 bin 469 lira emekli maaşı aldığını belirten bir kadın, şöyle konuştu:

"Valla çok hukuksuz bir davranış olduğunu düşünüyorum. Birçok belediyelerde o kadar çok yolsuzluk varken hiçbir suçu olmayan bir insanın bu davranışının demokrasiye hiç uygun olmadığını düşünüyorum. ve biz halk olarak da ve zaten ekonomik sıkıntılar altında ezilen bu halklarımızın artık bıçak kemiğe dayandı... Yani benim kendi adıma ben emekliyim. 14 bin lira maaşla bana geçime mahkum ediyorlar. Zaten böyle bir sıkıntılarımız var. Zaten bunları biz yaşıyoruz. Bir de üstüne üstlük bu demokrasiye resmen bir katliamdır. Ben de şu an bu saatten sonra torunlarımız ve gençlerimiz için onlara ileride hesap vermeyi daha sağlamlaştırmak için kendimi burada buldum. ve ülkeme sahip çıkmaya geldim."

"Ona sahip çıkmamız gerekiyor"

Başka bir kadın ise "Ona yapılan haksızlık herkese yapılmış olur diye düşünüyorum. Çünkü özgür olmasını istiyorum. Bizim daha sonraki gelecek gençlerimiz için bunu yapmamız gerekiyor. Ona sahip çıkmamız gerekiyor. O çıkıncaya kadar buradayız. İnşallah özgür olacak. Biz de rahat olacağız" yorumunda bulundu.

73 yaşındaki kadın da "Destek vereceğiz, yanında olacağız. Her zaman yanında olacağız. Ona ihtiyacımız var" dedi.

"Düşman ordusu mu geliyor buraya?"

Diğer yurttaşlar ise şöyle konuştu:

"Ne hale geldik, memleketin haline bak?", "Sınırlar delik deşik oldu. Savcılar sınırdan gelen teröristleri karşıladı, bu kadar TOMA yok. Toma'larla buraya duvar ördüler. Düşman ordusu mu geliyor buraya? İstanbul Belediye Başkanı, halk tarafından seçilmiş belediye başkanı. Suçu sabit görürse tabi ki cezasını çeker. Ama şu anda suçu kesinleşmedi. Kesinleştikten sonra adalet yerini bulur ve cezasını çeker. Ama biz buraya hak, hukuk, adalet için geldik. Cumhuriyet'in zamanında kurulmuş fabrikalar, kurumlar, özelleşen hastaneler bizim cebimizden çıkan paralar için geldik. İşin özü bu. Sadece İmamoğlu meselesi değil bu. Söyleyeceklerimiz bu kadar."

"Şu görülen şey mahkum ettik mi sizi demek"

"Meydana koymayabilirler. Diğer meydana gideriz oraya da koymayabilirler. Fark etmez. Mahallemize kadar bizi belki sürebilirler. Ama biz yine balkona çıkarız. Balkona koymasa, cama çıkarız. Mutlaka bu haklı olduğumuz sesi duyururuz. Bizi nereye sürerlerse sürsünler. Bizim vergilerimizle alınan, bizim paramızla alınan, bizim maaşımızı ödediğimiz memurlar bizi öteki görüyorlar. Farklı görüyorlar. Ama biz halkız ya. Bizden korkacak ne var? Elimizde bir şey yok. Görüyorsunuz. Bir şey yok yani. Buna rağmen bu reva mıdır? Bir bakın şu TOMA'lara bakın ya. Yazık değil mi bu insanlara? Neden geldik buraya? İmamoğlu meselesi değil ki sadece. Demokrasi meselesi. Biz bizim yaşadıklarımızı, çocuklarımız yaşamasın istiyoruz. Daha demokratik bir ülkede, daha güzel bir ülkede yaşasınlar. Bakın dün Saraçhane'de yine polisle göstericiler yani çocuklarımız, genç çocuklar karşı karşıya geldi. Taş atan da fakir çocuğu, onu döven de fakir çocuğu. Polis de fakir çocuğu. Yani fakir çocuğunu, fakir çocuğuna kırdırtıyorlar. Biz buna itiraz ediyoruz. Yoksa tabii ki hukuk önünde herkes yargılanabilir. Yargılanabilir ama şu anda yargılanıyor mu sizce? Şu anda mahkum edilmiş. Şu anda mahkumiyet var yani. Şu görülen şey, şu yapılan şey mahkum ettik mi sizi demek? Biz buna karşı çıkacağız."

İstanbul Valiliği'nden "Çağlayan" kararları...

Bu arada önlemlere ilişkin akşam üzeri yeni açıklamalar geldi. Metro İstanbul, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M7 Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı Çağlayan İstasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlar, Çağlayan İstasyonu'nda durmadan seferine devam edecektir."

Çağlayan'a çıkan tüm yollar kapatıldı

İstanbul Valiliği, bugün saat 16.00 ile pazar sabah 08.00'e kadar bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. İstanbul Valiliğinin yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir.

Saat 16 itibarıyla kapatılmış olan yollar:

Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar

Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti

Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar

Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi'ne Çıkan Tüm Yollar

Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti

Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi

Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi

Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi

Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi

Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi

Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi

Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti

Yeniyol Caddesi

D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları

D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları

Valiliğin duyurmuş olduğu alternatif yollar ise şu şekilde:

Çiftecevizler Caddesi

Sıracevizler Caddesi

Silahşör Caddesi

Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti

Halaskargazi Caddesi

Şişli Büyükdere Caddesi

Darülaceze Caddesi

Vatan Caddesi

Kağıthane Caddesi

D 100"