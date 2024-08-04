California tarihinin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu

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ABD'nin California eyaletinde haftalardır devam eden "park yangını" bir türlü kontrol altına alınamadı. Yangın, eyalet tarihinin en büyük 4'üncü orman yangını olurken, 401 bin 279 dönümlük alan küle döndü.

EYALETİN EN BÜYÜK 4'ÜNCÜ ORMAN YANGINI

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. California eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de 24 Temmuz'da çıkan "Park Yangını" giderek yayılıyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı verilerine göre Park Yangını, eyalet tarihinin en büyük 4'üncü orman yangını oldu.

400 BİNDEN FAZLA ALAN KÜLE DÖNDÜ

Alevler şu ana kadar 401 bin 279 dönümlük alanı küle çevirdi. Yanan alanın Los Angeles şehrinden daha büyük olduğu belirtildi. Alevlere 6 binden fazla itfaiyeciyle müdahale sürerken, 11 gün önce başlayan yangından bu yana 560'tan fazla ev ve diğer yapı kullanılamaz hale geldi.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin şu ana kadar yalnızca yüzde 30'u kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle 4 binden fazla kişi tahliye edilmişti. Öte yandan, yangını çıkarmakla suçlanan 42 yaşındaki Ronnie Dean Stout, 25 Temmuz'da tutuklanmıştı. Sabıkalı olduğu belirtilen Stout'un daha önce 2 kere cezaevine girdiği öğrenilmişti.