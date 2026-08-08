Çalıntı Araçla Kaçışa 380 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Çalıntı Araçla Kaçışa 380 Bin Lira Ceza

Çalıntı Araçla Kaçışa 380 Bin Lira Ceza
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Bursa'da PTS ile tespit edilen çalıntı araç, polisin 10 km'lik takibiyle durduruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'da Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) çalıntı kaydıyla takılan otomobil, polisin 10 kilometrelik takibi sonucu Yıldırım ilçesinde durduruldu. Olayda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ehliyetsiz ve sahte plakalı çalıntı araç sürücüsüne 380 bin lira ceza kesildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. PTS kameraları, trafikte seyir halindeki bir otomobilin çalıntı kaydının bulunduğunu tespit etti. Sistemden gelen bildirim üzerine polis ekipleri, otomobilin geçiş güzergahlarında önlem aldı. Otomobili Ankara Yolu Caddesi'nde tespit eden ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ihtarlarına aldırış etmeyen sürücüsü, kaçmaya başladı. Osmangazi ilçesinden başlayan takip, yaklaşık 10 kilometre boyunca sürdü. Kaçış güzergahı boyunca ekiplerin takibindeki otomobil, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 9. Çınar Sokak'ta Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 380 bin lira ceza yazıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalıntı Araçla Kaçışa 380 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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