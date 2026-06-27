Çamerya Katliamı Anıldı - Son Dakika
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Çamerya Katliamı Anıldı

Çamerya Katliamı Anıldı
27.06.2026 14:41
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Edirne'de Balkan Türkleri, Çamerya Katliamı'nın 82. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.

EDİRNE'de Balkan Türkleri Konfederasyonu, Çamerya bölgesinde katledilen Müslüman Arnavutları anma etkinlikleri kapsamında, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne 'Çamerya katliamını unutmadık, unutmayacağız' yazılı siyah çelenk bıraktı.

Yunanistan'ın kuzeybatısında 1944-1945 yılları arasında binlerce Arnavut Müslüman'ın ölümüyle sonuçlanan Çamerya Katliamı'nın 82'nci yıl dönümü dolayısıyla Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önünde eylem düzenlendi. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu tarafından organize edilen etkinliğe, Babaeski Bulgaristan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Büyükkarıştıran Bulgaristan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kosovalı Öğrenciler Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri de katılarak destek verdi. Etkinlikte, kentin Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Yunanistan Edirne Konsolosluğu önüne 'Çamerya katliamını unutmadık, unutmayacağız' yazılı siyah çelenk bırakıldı.

'GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞEMEYEN YUNANİSTAN SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ'

Grup adına basın açıklamasını Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Sekreteri İsmail Kocaköse okudu. Yunanistan yönetimini tarihiyle yüzleşmeye ve insan haklarına saygı duymaya davet eden Kocaköse, "Geçmişiyle yüzleşemeyen Yunanistan, kendisini 'medeniyetin beşiği' olarak tanımlasa da 1912 yılından başlayarak özellikle 27 Haziran 1944-Mart 1945 döneminde binlerce Müslüman'ın katledildiği acı olayların sorumluluğundan kaçamaz. Bu dönemde 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürülmüş; 745 kadına tecavüz edilmiş, 68 köyde 5 bin 800 ev yakılmış, göçe zorlanan binlerce insan da yollarda hayatını kaybetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı 1821 Mora İsyanı sırasında Tripoliçe ve Navarin'de yaşanan katliamlar da tarihin unutulmaması gereken karanlık sayfaları arasında yer almaktadır. Bu katliamlarda 40 binden fazla insanı güdümünüzdeki çeteler katletti. Bugün de Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığının Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim, inanç ve örgütlenme haklarını ihlal etmeyi sürdürmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 27 Mart 2008 tarihli kararına rağmen, adında 'Türk' kelimesi bulunan derneklerin hakları yıllardır fiilen tanınmamaktadır" dedi.

'TÜRKİYE ALEYHİNE YÜRÜTÜLEN POLİTİKALAR, İKİ HALKIN DOSTLUĞUNA ZARAR VERİYOR'

Batı Trakya'daki Türk azınlığına yönelik hukuksuz uygulamaların son dönemde de devam ettiğine dikkat çeken Kocaköse, "11 Ekim 2024 tarihinde İskeçe Çınar Camii'nde Yunanistan'ın kuklası atanmış müftülerin ortamı germesi sonucu çıkan olaylar ve sonrasında 4 kişinin 17 ay hapis cezasına çarptırılması da Batı Trakya Türk azınlığına yönelik hukuksuz uygulamaların son örneklerinden biridir. Ey Yunanistan, adalet, siyasi hesapların aracı değildir. Tarihinizle yüzleşin, mağdur ettiğiniz insanların haklarını teslim edin ve evrensel hukuk ilkelerine uygun hareket edin. Türkiye aleyhine yürütülen nefret söylemleri ve seçim dönemlerinde komşuluk ilişkilerini zedeleyen politikalar, iki halk arasındaki tarihi dostluğa zarar vermektedir. Türk ve Yunan halkları düşman değildir. Yunan siyasetçilerini, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne uygun davranmaya davet ediyoruz. Yaptığınız katliamları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

SERGİSİ AÇILDI

Protesto ve basın açıklamasının ardından kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde Çamerya Arnavutlarına yönelik katliamın 82'nci yılı dolayısıyla döneme ait fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. Toplam 22 eserin yer aldığı sergiyi gezen ziyaretçilere, dernek üyeleri tarafından katliamın tarihi süreci ve yaşanan dram hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Kaynak: DHA

Balkan Türkleri, İnsan Hakları, Politika, Edirne, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çamerya Katliamı Anıldı - Son Dakika

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