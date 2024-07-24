Cami İmamına Okla Saldıran Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cami İmamına Okla Saldıran Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

Geniş Video İzle

Bağcılar'da bir cami imamıyla tartışan şüpheli, tartışmanın ardından camiden ayrıldıktan sonra okla geri döndü ve imamı omzundan yaraladı. Saldırgan, çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan imam hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

24.07.2024 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saldırganın vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiği anlar cep telefonu kamerasında

Özcan KILIÇ/İSTANBUL, - BAĞCILAR'da tartıştığı cami imamıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası camiden ayrılan Muhammed Fatih G. okla geri döndü. Okla camiş imamını vuran şüpheli, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, omuzundan yaralanan imam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Mehmet Fatih G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası saldırganın vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ne bağlı Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Necati Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Muhammed Fatih G. (38) Necattin Camii imamı Dursun Kuru (53) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından camiden ayrılan Mehmet Fatih G. bir süre sonra elinde okla geri döndü. Şüpheli, cami imamı Kuru'yu sağ omzundan yaraladı. Olayın ardından Mehmet Fatih G. çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri omuzundan yaralanan Kuru'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İmam Dursun Kuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan Mehmet Fatih G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganın olay sırasında kullandığı yay da incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

VATANDAŞLAR ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. "Camide imamı vurdu" diyen bir kişinin sözlerinin ardından çevredeki kalabalık, saldırgan Mehmet Fatih G.'yi etkisiz hale getiriyor. Görüntülerde bir vatandaşın, "Hocayı vurdu polisi arayın" sözleri de duyuluyor. Vatandaşlar saldırganı etkisiz hale getirdiği sırada polise ekiplerine ihbarda da bulunuyor.

"HOCAYI SAĞ OMUZUNDAN VURMUŞ"

Görgü tanığı Fedai Karan, "Burada bağrışma sesleri geldi, hoca karşı geçti. Hocayı sağ omzundan vurmuş. Hocayı alıp acile götürdük, vuran kişiyi arkadaşlar bağladılar. Sonra polisler geldi, çarşı pazar karıştı. Okla vurmuş, ok sallanıyordu. Durumunu bilmiyoruz, bir doktor geçti sorduk, ameliyata almışlar. Oku omzundan ameliyatla alıp yoğun bakıma almışlar " diye konuştu.

Cami İmamına Okla Saldıran Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Bağcılar, Cami, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cami İmamına Okla Saldıran Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
15:11 Bağcılar’da akılalmaz olay Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:09 Taksicinin talebi pahalıya patladı Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti Taksicinin talebi pahalıya patladı! Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti
15:02 Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 17:52:02. #1.13#
SON DAKİKA: Cami İmamına Okla Saldıran Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement