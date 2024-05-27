Gezi Parkı Davası Tutuklusu Can Atalay: Gezi, Demokrasi ve Adalet Mücadelemizde Bize Yol Göstermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Gezi Parkı Davası Tutuklusu Can Atalay: Gezi, Demokrasi ve Adalet Mücadelemizde Bize Yol Göstermeye Devam Ediyor

Gezi Parkı Davası Tutuklusu Can Atalay: Gezi, Demokrasi ve Adalet Mücadelemizde Bize Yol Göstermeye Devam Ediyor

Gezi Parkı davası kapsamında cezaevinde tutulan ve Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay, Gezi'nin 11. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Atalay, Gezi'nin demokrasi ve adalet mücadelesinde hala ilham kaynağı olduğunu belirtti ve Gezi'nin toplumsal mücadelelerde önemli etkileri olduğunu vurguladı.

27.05.2024 12:46
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(İSTANBUL) - Gezi Parkı davası kapsamında cezaevinde tutulan ve Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilmesine karşın Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmayarak tahliye edilmeyen Can Atalay, Gezi'nin 11'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Atalay, "Gezi'nin mirası, on birinci yılında da demokrasi ve adalet mücadelemizde bize yol göstermeye devam ediyor. Bu süreç, sadece geçmişin bir parçası değil, aynı zamanda geleceğimiz için de bir ilham kaynağıdır" değerlendirmesini yaptı.

Can Atalay, Gezi'nin 11'inci yılı dolayısıyla tutuklu bulunduğu İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden bir mesaj paylaştı. Mesajında, "Hepimiz Gezi'deydik, hepimiz oradaydık" ifadelerini kullanan Atalay, şunları kaydetti:

"2013 yılı, İstanbul'da Gezi Parkı'nda başlayan ve kısa sürede tüm ülkeye yayılan büyük protestonun yılıydı. 2013 yurttaşların, kamusal alanlarımızın, doğanın ve halkın taleplerinin yok sayılmasına karşı güçlü bir tepki gösterdiği yıldı. Taksim Dayanışması, mimarlar, şehir plancıları, avukatlar, kent hakkı savunucuları, ekoloji örgütleri, toplumsal mücadele örgütleri ve siyasi partilerin oluşturduğu geniş bir koalisyondu. Amacı Gezi Parkı, AKM başta olmak üzere kent hakkını ve aynı zamanda demokratik haklarımızı savunmaktı. Taksim Dayanışması olarak barışçıl bir şekilde kentin, kentte yaşayan yurttaşın haklarına sahip çıktık ve halkın taleplerini dile getirdik. Gezi direnişi, özgürlük, demokrasi ve adalet taleplerimizin bir yansımasıydı. Yurttaşın barışçıl ve kararlı eylemleri, hepimize büyük bir ilham kaynağı oldu. Gezi, bir yan yana gelişin vesilesidir. Toplumsal-siyasal yaşamınıza getirdiği yenilik farklılıkların temaslarına vesile olmasıdır. Gezi, birçok bakımdan Türkiye'de toplumsal mücadelenin gücünü ve dayanışmasını gösteren bir dönüm noktası oldu.

"Gezi, geleceğimiz için de ilham kaynağıdır"

Gezi, toplumsal mücadelelerin seyrine önemli etkilerde bulundu. Gezi'den sonra toplumumuz hak arama mücadelelerine daha kararlı bir şekilde sahip çıkmaya başladı. Yurttaşlar, demokratik haklarını savunmak ve adalet talep etmek için daha cesur ve kararlı adımlar atmaya başladı. Soma'da, Aladağ'da, Çorlu'da ve Hendek'te katliamlara karşı öncekilerden daha güçlü ve kararlı mücadele verilmesinin ilhamı Gezi'dir. Gezi'nin mirası, on birinci yılında da demokrasi ve adalet mücadelemizde bize yol göstermeye devam ediyor. Bu süreç, sadece geçmişin bir parçası değil, aynı zamanda geleceğimiz için de bir ilham kaynağıdır. Yurttaşın, kentlerimizin, doğamızın haklarını savunmaya devam edeceğiz. Ne mutlu ki on birinci yılında milyonlarca yurttaş, 'biz de Gezi'deydik, biz de oradaydık' demeye devam ediyor. Bizler bu sahip çıkma, dayanışma ruhunu hep yanımızda hissettik. Sağ olsunlar, var olsunlar. Memleketin sorumluluğuna ortak olmak; demokratik bir iklim için mücadele, adaletin yerini bulması, hepimizin güncel sorumluluğudur"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gezi Parkı Davası Tutuklusu Can Atalay: Gezi, Demokrasi ve Adalet Mücadelemizde Bize Yol Göstermeye Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gezi Parkı Davası Tutuklusu Can Atalay: Gezi, Demokrasi ve Adalet Mücadelemizde Bize Yol Göstermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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