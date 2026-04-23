Çanakkale -'Atatürk'ün Yeni Zelandalı annelere gönderdiği mesaj, onun halkının büyük lideri olduğunu gösteriyor'

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümünde yapılacak anma programlarına katılmak için Çanakkale'ye gelen Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'nde görevli Çavuş Ani Heta, Atatürk, 1934 yılında Avustralyalı ve Yeni Zelandalı annelere gönderdiği mesajındaki "Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır" sözlerine değinip, "Bu Atatürk'ün, halkının büyük bir lideri olduğunu gösteriyor. Buraya gelen diğer milletlere ve burada yatan tüm şehitlerimize duyduğu sevgiyi dile getiriyor" dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 111'inci yıl tören hazırlıkları devam ediyor. Yarın Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek uluslararası tören ile şehitler ve yabancı ülke askerleri birlikte anılacak. Aynı gün Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören düzenlenecek. 25 Nisan sabahı şafak sökerken Anzak Koyu'nda yapılacak ayin ile Anzak askerleri anılacak. Avustralya Anıtı Lone Pine ve Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda da anma törenleri yapılacak.

'ÜLKE VE BİR SAVUNMA KUVVETİ OLARAK TAŞIDIĞIMIZ SEVGİNİN BİR DIŞA VURUMU'

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'nde görevli Çavuş Ani Heta, anma programlarına katılmak için Çanakkale'ye geldi. Şehitleri anmanın büyük bir onur olduğunu söyleyen Heta, Haka dansının, ülke ve savunma kuvveti olarak sevginin bir dışa vurumu olduğunu belirtti. Heta, "Burada olmak ve Yeni Zelanda'daki ve Türkiye'deki herkes adına burada yatan şehitleri anmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Haka dansı, duygularımızı ortaya çıkarmakla ilgili. Özellikle bizim için. Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'nin bir parçası olarak, Haka dansı bizim için çok özel. Çünkü burada olamayan Yeni Zelandalıların hepsinin hislerini yansıtıyor ve o duyguyu, o sevgiyi herkese ulaştırıyor. Haka, bir ülke ve bir savunma kuvveti olarak taşıdığımız sevginin bir dışa vurumudur" dedi.

'ATATÜRK, İNSANLARA KARŞI SEVGİ DOLU BİRİ'

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale Savaşı'nda ölen Anzak askerlerinin annelerine mesajı ile ilgili konuşan Çavuş Ani Heta, "Bu Atatürk'ün, halkının büyük bir lideri olduğunu gösteriyor. Buraya gelen diğer milletlere ve burada yatan tüm şehitlerimize duyduğu sevgiyi dile getiriyor. Atatürk'ün insanlara karşı sevgi dolu biri olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

ATATÜRK'ÜN AVUSTRALYALI VE YENİ ZELANDALI ANNELERE MESAJI

Atatürk, 1934 yılında Avustralyalı ve Yeni Zelandalı annelere gönderdiği mesajında "Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır" ifadelerine yer vermişti.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Yeni Zelanda, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 10:51:51. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.