Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, mal varlığını açıkladı - Son Dakika
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Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, mal varlığını açıkladı

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Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, eşi Özen Algönül Erkek'e ait mal varlığını belediyenin resmi internet sitesinden açıkladı. Erkek, şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından bunu önemsediğini ve her yıl düzenli olarak yapacaklarını belirtti.

05.06.2024 12:29  Güncelleme: 12:42
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

(ANKARA) - Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, eşi Özen Algönül Erkek'e ait mal varlığını belediyenin resmi internet sitesinden açıklamasıyla ilgili "Hem kendimi hem eşimin mal varlığını paylaştım. Şeffaflık açısından, hesap verebilir olmak açısından, halkçı belediyecilik açısından bunu önemsiyorum. ve bunu her yıl düzenli olarak yapacağız. Çünkü bizler toplum hizmeti için bu görevlerdeyiz. ve bunu da çok onurlu bir şekilde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlık seçimi için CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye Belediyeler Birliği'nde de bugün bir değişim gerçekleşecek. Yeni bir yönetim anlayışıyla ben çok daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum Belediyeler Birliği'nin" diyen Erkek şöyle devam etti:

"Bizler seçimden önce de CHP'li tüm belediye başkan adayları. halkçı belediyecilik taahhütnamesini imzaladık ve kamuoyuyla paylaştık, onu da astık şu anda odalarımızda. Halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyuyoruz. Şeffaflığa çok önem veriyoruz. Hesap verebilir olmaya çok önem veriyoruz. Katılımcılığa çok önem veriyoruz. Zaten bunlar olmadan yerel demokrasi de olmaz. Yerel olmadan ülkede demokrasiyi tesis edemezsiniz. Onun için halkçı belediyecilikle yolumuza devam edeceğiz. Dürüst, sosyal belediyecilik. Bunlar çok önemli. Enflasyonun, hayat pahalılığının, ekonomik krizin çok derin olduğu bir dönemde yerel yönetimlerin dar gelirli kesimlerle tam bir dayanışma içerisinde olması da çok çok önemli."

"Şeffaflık, hesap verebilir olmak, halkçı belediyesi açısından mal varlığının açıklanmasını önemsiyorum"

Muharrem Erkek ve eşi Özen Algönül Erkek'e ait mal varlığı beyanını açıklamasına ilişkin de şöyle konuştu:

"Bildiğim kadarıyla daha önce İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da yaptı. Birçok belediye başkanımız yapıyor. Bizler zaten valiliklere veriyoruz mal beyanlarımızı ama ben Çanakkale halkıyla da paylaştım. Belediyemizin sitesine bunu koydum. Hem kendimin hem eşimin mal varlığını paylaştım. Şeffaflık açısından, hesap verebilir olmak açısından, halkçı belediyecilik açısından bunu önemsiyorum. ve bunu her yıl düzenli olarak yapacağız. Çünkü bizler toplum hizmeti için bu görevlerdeyiz. ve bunu da çok onurlu bir şekilde yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, mal varlığını açıkladı - Son Dakika

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