Çanakkale Bienali 10\'uncu kez açıldı, ana sergiler 20 Kasım\'a kadar gezilebilecek

(İSTANBUL) - Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Çanakkale Bienali, "Metcezir// Ebb & Flow" temasıyla sanatseverleri ağırlıyor. Çanakkale Bienali İnisiyatifi'nin (CABININ) 20'nci kuruluş yılına denk gelen bienal, su ve toprak ilişkisini kıyı ekolojileri, seramik üretimi ve kültürel hafıza üzerinden ele alıyor. Ana sergiler 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek, etkinlik programı ise 27 Kasım'a kadar devam edecek.

10. Çanakkale Bienali, 10 Ekim'de Troya Müzesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Sanatçılar, kültür ve sanat dünyasından konuklar, kamu kurumları ve üniversite temsilcileri ile bienalin destekçileri, 2008'den bu yana süren bienal yolculuğunun onuncu edisyonu için bir araya geldi. "Metcezir// Ebb & Flow" başlıklı bienalin sergi ve etkinlik programında, kent merkezinden Troya, Yukarı Tartışık, Adatepe ve Küçükkuyu'ya uzanan 15 mekan yer alıyor.

Bienalin Troya Müzesi'nde gerçekleşen açılışında konuşan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, bienalin sürekliliğine dikkati çekti. Toraman, Çanakkale'ye yerleşen, atölyelerini burada kuran sanatçıların ve sanata destek veren kurumlarla iş insanlarının bu birikime katkısını vurguladı.

ERKEK'TEN KÜLTÜR-SANAT VURGUSU

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de "Bir kentte kültür ve sanat varsa o kent çok iyi yolda demektir, özgür demektir" sözleriyle kültür ve sanatın kent yaşamındaki öneminin altını çizdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez de törende konuşma yaptı.

"ÇANAKKALE'YE BİENAL ÇOK YAKIŞTI"

Bienalin kurucu direktörü Seyhan Boztepe, açılış konuşmasında "Çanakkale'ye bienal çok yakıştı" dedi. Boztepe, yirmi yılı aşkın süre önce kurulan hayalin onuncu edisyona ulaşmasından duyduğu mutluluğu paylaştı; kültür ve sanat yolculuğunun genç kuşaklarla sürmesini diledi. Bienalin yönetici küratörü Deniz Erbaş da konuşmasında, büyük kentlerin dışında bir bienali sürdürmenin yerel kurumlar, üniversite, sivil toplum, sanatçılar ve destekçiler arasında kurulan dayanışmaya dayandığını vurguladı.

"ÖZEL ODAK: SERAMİK" İLK KEZ SUNULUYOR

"Metcezir// Ebb & Flow" başlıklı 10. Çanakkale Bienali, su ve toprağın ilişkisini Çanakkale'nin kıyı ekolojileri, seramik üretimi ve kültürel hafızası üzerinden ele alıyor. Açılışa ev sahipliği yapan Troya Müzesi, bienalde ilk kez sunulan "Özel Odak: Seramik" bölümünün de merkezi. Yasemin Ülgen'in kurguladığı seçki, Çanakkale'nin seramik mirasını farklı kuşakların deneysel üretimleriyle birlikte okumaya açıyor. Müzedeki bienal sergisinde A. Serkan Aka, Ayça Telgeren, Aylin Zaptçıoğlu, Burçak Bingöl, Canan Bozbağ, Edward Burtynsky & Alkan Avcıoğlu, Elif Uras, Füreya Koral, Lara Ögel, Melike Abasıyanık Kurtiç, Meral Değer, Merve Mepa, Nermin Kura, Oddviz, SEDNA, SENA, Tardu Kuman, Uğur Cinel, Volkan Aslan, Yaren Yıldız ve Yasemin Özcan'ın yapıtları bulunuyor.

BİRÇOK SANATÇI KATKI SUNDU

Katılımcı ve katkı sunan sanatçılar ise şöyle:

A. Serkan Aka, Adina Mocanu, Alex Long Yuan, Andreas Treske, Annika Boll, Ayça Telgeren, Aylin Zaptçıoğlu, Burçak Bingöl, Burcu Erden, Can Altay, Canan Bozbağ, Carmen Bouyer, Derya Geylani, Dilara Akay, Ece Kibaroğlu, Eda Çekil, Edward Burtynsky & Alkan Avcıoğlu, Elif Uras, Evren Karayel Gökkaya, Eymen Aktel, Fulya Çetin, Funda Susamoğlu, Füreya Koral, Gerrit Frohne-Brinkmann, Gizem Boyacıoğlu, Gökçe Kınay, Gözde Mimiko Türkkan, Gülden Ataman, Gülfidan Özmen, Hakan Yılmaz, Halil Yoleri, Hyeseung Lee, İlhan Sayın, Johannes Vogl, Kay Aplin, Kemal Tizgöl, Lara Ögel, Laurent Lacotte, Leyla Pekmen, Manfred Heinze, Meliha Coşkun, Melike Abasıyanık Kurtiç, Mark Verkerk, Meral Değer, Merve Mepa, Mesut Öztürk, Murat Yıldız, Mustafa Tunçalp, Nermin Kura, Oddviz, Ozan Atalan, Öznur Işır, Renée Levi, SENA, SEDNA, Serdar Yılmaz, Stijn Ank, Süleyman Yılmaz, Sunbin Lim, Tardu Kuman, Uğur Cinel, Volkan Aslan, Yaren Yıldız, Yasemin Özcan.