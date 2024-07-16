Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

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CUMHURİYET MEYDANI'NDA ÇELENK TÖRENİ DÜZENLENDİÇanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İskele Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

16.07.2024 01:39
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CUMHURİYET MEYDANI'NDA ÇELENK TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İskele Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Saat 20.00'de başlayan programda ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve Milli Birlik Yürüyüşü'ne katıldı. İskele Demokrasi Meydanı'nda devam eden program kapsamında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler su gösterisi yaptı.

İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen program ise saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Programda sancak teslim töreni gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Programda konuşan Çanakkale Valisi İlhami Aktaşi, "Bugün burada cumhuriyetin önsözünün yazıldığı, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı en kutsal şehirlerimizden biri olan Çanakkale'de, tarihimizin en karanlık günlerinden birinin yaşandığı 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde demokrasimize sahip çıkmak, demokrasimizi korumak ve o gecede yapılan mücadeleleri tekrar anmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 8 yıl önce bu gece bu saatlerde başlayan dünyanın hiçbir yerinde karşılaşmayacağımız büyük bir akıl tutulmasıyla milletin parasıyla alınan mermiler, milletin parasıyla alınan uçaklar, milletin meclisini bombalamaya başlamış, milletin üzerine kurşunlar yağdırmış, milletin üzerine tanklar sürmüştür. Çok iyi yetiştirilmiş olan o F-16 pilotları maalesef kendi halkının üzerine hiçbir gerekçesi olmadan, hiçbir haklı tarafı olmadan kurşun yağdırmıştır. Tarihimize kara harflerle, kara saatlerle geçecek o direnişle hesaba katılmayan bir şey vardı. O da milletin iradesi ve onun temsilcisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının iradesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın istekleriyle tüm halkımız bugün olduğu gibi meydanları doldurmuş, bugün olduğu gibi sokaklara dökülmüş, bugün olduğu gibi o kargaşaya, o kalkışmaya, o hain FETÖ girişimine dur demiştir." dedi.

Konuşmanın ardından Çanakkale Mehteran Takımı tarafından mehteran gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin şiir okuması ve 15 Temmuz Belgeseli gösteriminin ardından sona erdi.

Törenlere, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, kurum amirleri, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA

Çanakkale\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi
Kaynak: DHA

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