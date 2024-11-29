Çanakkale\'de Alacak Meselesi Yüzünden Kanlı Kavga: 5 Kişi Tutuklandı

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ÇANAKKALE'de alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Ceyhun Kacamer'in (34) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Olay, 26 Kasım saat 13.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 27'nci Sokak'ta bir oto kaporta tamir ve boya atölyesinde meydana geldi. İş yerine gelen Ş.Ç.K. ve B.K. ile Ceyhun Kacamer (34) arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Ş.Ç.K. ve B.K. yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle Ceyhun Kacamer'e ateş açtı. Vücuduna saçmalar isabet eden Kacamer, kanlar içinde yere yığıldı. Ş.Ç.K. ve B.K., 17 AGD 464 plakalı otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ceyhun Kacamer'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Kacamer'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi kısa sürede Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Kavşağı'nda yakaladı. Otomobilde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayla ilgisi olduğu ileri sürülen 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.