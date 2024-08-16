Çanakkale'de çıkan orman yangınında Anzak Koyu ve Canterbury Mezarlığı zarar gördü - Son Dakika
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Çanakkale'de çıkan orman yangınında Anzak Koyu ve Canterbury Mezarlığı zarar gördü

Çanakkale\'de çıkan orman yangınında Anzak Koyu ve Canterbury Mezarlığı zarar gördü

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgeye 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel sevk edildi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki bazı alanlar ziyarete kapatıldı. Yangın sırasında Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı ve bir arazöz zarar gördü.

16.08.2024 10:26
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ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarında dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Anzak Koyu ve Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı ile bölgedeki yanan diğer alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda dün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 tipi helikopter de bölgeye gönderildi. Tedbir amacıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.

YANGINA GİDEN ORMAN ŞEFİ, EKİBİYLE KAZA GEÇİRDİ

Yangına müdahale için bölgeye giden Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve beraberindeki 2 ormancı trafik kazası geçirdi. Hafif yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

'TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı orman yangını nedeniyle tarihi alanın kuzey hattına (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişlerin durdurulduğunu duyurdu. Öte yandan alevler Anzak Koyu yoluna dayandı.

ANZAK MEZARLIĞI YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

Anzak Koyu yakınlarında bulunan Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı da zarar gördü. Öte yandan yangın bölgesinde müdahale sırasında Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi.

ACI TABLO HAVA AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Yangına müdahale ikinci gününde de sürerken, acı tablo günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Anzak Koyu ve Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı ile bölgedeki yanan diğer alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de çıkan orman yangınında Anzak Koyu ve Canterbury Mezarlığı zarar gördü - Son Dakika

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