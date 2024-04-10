Çanakkale'de Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Çanakkale\'de Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Çanakkale'de Vali İlhami Aktaş'ın ev sahipliğinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, kentte görevli mülki ve askeri erkan, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

10.04.2024 12:03  Güncelleme: 12:10
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Çanakkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali İlhami Aktaş'ın ev sahipliğindeki bayramlaşma töreni, Polis Deniz Evi'nde yapıldı.

Aktaş, kentte görevli mülki ve askeri erkanla, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Törene, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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