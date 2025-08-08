Çanakkale\'de Yangın: İtfaiye Aracı Yandı

Çanakkale'de merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 13.30 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı.

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI, ÜNİVERSİTE BOŞALTILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrencilere kampüsü boşaltma uyarısı yapıldı. Uyarının ardından öğrenciler kampüsten tahliye edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı. Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

CANLARINI SON ANDA KURTARDILAR

Araç alevlere teslim olurken, şoför ise son anda araçtan çıktı. Korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan görüntülerde bir kişinin şoföre, "Eyvah, kaç kaç. Aracı bırak" dediği duyuldu.

VALİ TOROMAN: İL MERKEZİNİ TEHDİT EDER BİR DURUM YOKTUR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibariyle Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur" dedi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.