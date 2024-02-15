Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Mahkeme kadıya mülk değil. Benim için Çankaya'ya başarıyla, başı dik, alnı ak hizmet etmiş olmak her şeyin üzerindedir. Ben CHP'liyim. Partimin başarısı için, aydınlık yarınlar için ter dökmeye devam edeceğim" dedi.
CHP tarafından 31 Mart Seçimleri'nde yeniden aday gösterilmeyen Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, bugün X hesabından yaptığı açıklamayla CHP için çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Başkan Taşdelen'in konuya ilişkin açıklaması, şöyle:
"Sevgili Çankayalılar, Aday yapılmamamızdan sonra şahsıma ilettiğiniz güzel sözleriniz, mesajlarınız, yorumlarınız için yürekten teşekkür ediyorum. Siyasette maalesef hak etmediğiniz, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz durumlar oluyor. Ama önemli olan incinsen de incitmemek ve bu sorumlulukla hareket etmektir. Bize yakışan da budur. Mahkeme kadıya mülk değil. Benim için Çankaya'ya başarıyla, başı dik, alnı ak hizmet etmiş olmak her şeyin üzerindedir. Çankaya'nın dört bir tarafında eserlerimiz var, ilkler ve rekorlar var, darda olanın ömür boyu hayır duasını almak var. Sizlerin güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmamanın onuru var. Bu zaten bizim madalyamızdır. Ben CHP'liyim. Partimin başarısı için, aydınlık yarınlar için ter dökmeye devam edeceğim. Adayımız Sayın Hüseyin Can Güner'e de yeni dönem için başarılar diliyorum. Belediye'deki bütün personelimize, çalışma arkadaşlarıma 10 yıllık emekleri için çok teşekkür ediyorum. Siz, 950 bin Çankayalı komşuma 10 yıl boyunca hep yanımda olduğunuz için, desteğiniz için teşekkür ediyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
Son Dakika › Güncel › Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen CHP için çalışmaya devam edeceğini açıkladı - Son Dakika
Şanlıurfa Viranşehir'de çobanlık yapan Ali S., hayvanlarını otlattığı sırada beş kişinin saldırısına uğradı. Feci şekilde dövülüp iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Ali S., olay sırasında çekilen çıplak görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca evden çıkamaz hale geldi.
Yabancılar, 9 Şubat haftasında 36.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 13.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) olmak üzere toplam 50.3 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi. Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen araçların dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü. 1755 araçtan 1038'ine normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi ve kabul edildi.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındıktan sonra İzmit'e gönderildi. Cenaze törenine sanat dünyasından az sayıda kişi katıldı. Sibel Tan Arıkan, Erkan Özerman'ın kendisine verdiği tacı yıllarca gururla taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirterek "Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi" şeklinde konuştu.
Yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara seslendiği sırada ağzından küfürlü ifadeler çıktı. O anlar kalabalık içerisindeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir bakım merkezinde yaşlı bir adama yapılan şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddet uygulayan kişi tutuklanırken, yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor. Kurum tarafından ise şiddet uygulayan 2 personelin işine son verildi.
8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek avukatlar vasıtasıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla örgütün "güncel yapılanması"na ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?