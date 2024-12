Çankaya Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

Güncel

(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yıldız ve Çayyolu bölgelerinde görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, öneri ve talepleri yerinde dinledi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ilçede yer alan 123 mahalle muhtarı ile görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda Güner, bir gün arayla Birlik, Kırkkonaklar, İlkbahar, Or-An, Sancak, Yıldızevler, Yukarı Dikmen, Hilal ve Dumlupınar mahalle muhtarlarının ardından Çayyolu bölgesinde Dodurga, Yaşamkent, Üniversiteler, Ahlatlıbel, Ümitköy, Mutlukent, Söğütözü, Koru, Konutkent, Beytepe, Çayyolu, Alacaatlı, Ahmet Taner Kışlalı ve Mustafa Kemal mahalleleri muhtarları ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Muhtarların mahallelerde vatandaşların birer sözcüsü olduğunu belirten Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, bu toplantılar ile vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında muhtarlarla her zaman diyalog içerisinde olacaklarını söyledi. Güner, Başkent'in en büyük nefes alanı yerlerinden birisi olan Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nı, vatandaşların rağbet gösterecekleri hale getirmek için çalışmaları yoğunlaştıracaklarını dile getirdi.

"Barınağımızın fiziki durumu günün şartlarına göre yenileniyor"

Yıldız ve Çayyolu bölgesinde görev yapan muhtarların sokak hayvanları konusunda talep ve önerilerini dinleyen Güner, Mühye bölgesinde yer alan barınağın ilçe belediyeleri içinde Türkiye'nin en iyilerinden olduğunun altını çizdi. Güner, "Barınağımızın fiziki durumu günün şartlarına göre yenileniyor. Barınağımızda kalan canların kaldıkları yerler iyileştirildi. İsteyen vatandaşımız sorgusuz sualsiz barınağımızı ziyaret edebilir, koşulları görebilir, her şey açık ve şeffaf durumda, kimsenin de şüphesi olmasın" diye konuştu.

"Her mahallenin ihtiyacını karşılayacak yere pazaryerini yapacağız"

Muhtarlar vatandaşların talepleri doğrultusunda her iki bölgede de pazar yeri ihtiyacı olduğunu vurgularken, Can Güner de pazaryerlerinin ihtiyaçlarının farkında olduklarını ve ivedilikle sorunun çözümü konusunda çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi. Ekonomik koşullar gereği pazaryerlerinin önem kazandığını dile getiren Güner, "Her mahallenin ihtiyacını karşılayacak yere pazaryerini yapacağız. İmar durumu uygun olan ve Pazar Yerleri Esnaf Odası ile de görüşerek vatandaşların sorununu çözüme kavuşturacağız" dedi.