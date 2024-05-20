Çankaya Belediyesi 19 Mayıs'ı Gençlik Festivali ile kutladı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi 19 Mayıs'ı Gençlik Festivali ile kutladı

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılını 'Gençlik Festivali' ile kutladı. Festivalde hazine avı, dans gösterileri, sokak turnuvaları, sanat atölyeleri, e-spor etkinlikleri ve yemek yarışmaları düzenlendi. Konserlerde Zakkum, Aleyna Tilki, Pinhani ve Volkan Konak sahne aldı.

20.05.2024 12:10
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılını "Gençlik Festivali" ile kutladı.

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı "Çankaya Gençlik Festivali" ile kutladı. 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşen festival; hazine avı, dans gösterileri, sokak turnuvaları, sanat atölyeleri, e-spor etkinlikleri ve genç aşçıların buluştuğu yemek yarışmalarıyla dolu dolu geçti.

19 Mayıs sabahı Çayyolu Atapark'ta başlayan kutlamalar, Kızılay Güvenpark, Uğur Mumcu Parkı, Bahçelievler 7. Cadde ve Kuğulupark'ta bando ve Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu HOYTUR gösterisiyle devam etti. Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Anıtpark'ta gerçekleşen konserlerde festivalin ilk günü akşam saatlerinde Zakkum ve Aleyna Tilki, ikinci gün de Pinhani ve Volkan Konak Başkentlilerle buluştu.

Çankaya Belediye Başkanı Başkan Hüseyin Can Güner, Pinhani ve Volkan Konak'ın konserlerine katılarak, vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Güner, şunları söyledi:

"Kurtuluşa, kuruluşa ve devrimlere giden yolda ilk adımın atıldığı günden 105 yıl sonra bugün, yine aynı inançla, heyecanla ve coşkulu bir kitle ile bugün buradayız. Ne mutlu ki umutların tükenmeye yüz tuttuğu bir dönemden sonra Çankaya'nın da, Ankara'nın da, Türkiye'nin de ışıl ışıl parladığı, haritanın kırmızıya boyandığı bir günden iki ay sonra bayramımızı kıvançla kutluyoruz. İnanıyorum ki bizler geleceğe daha da umutla bakacağız. Aydınlık yarınları yine beraber getireceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Bugün bizi burada yalnız bırakmadıkları için Pinhani grubuna teşekkür ediyorum. Çankaya'nın demokrat, yurtsever, cesur insanları, hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Bugün esaretten Cumhuriyet'e giden yolda yanı başında olmaktan gurur duyduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cesaretle attığı ilk adımın 105. yılı. Ne mutlu ki biz, bugün yıllar sonra ilk kez O'nun yanı başında onurla, gururla ve kıvançla bulunuyoruz. Çankaya güzel insanların kentidir. Çankaya sadece bugün içinde yaşayan güzel insanlarla değil, aynı zamanda Sabahattin Ali'nin, Nazım Hikmet'in, Deniz Gezmiş'in ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kentidir."

Müzik atölyesi ve sokak turnuvaları

Gençlik Festivali kapsamında dikkati çeken etkinliklerden biri ise Ceyhun Atuf Kansu Parkı'nda düzenlenen Basketbol, Ayak Tenisi ve Kaykay turnuvası oldu. Tek pota oynanan basketbol turnuvasını Bitiriciler takımı kazanırken, ayak tenisinde Kara Kartallar takımı galip geldi. Kaykay turnuvasında ise erkeklerde Mert Cem Erbayratkat kazanırken kadınlarda İrem Kocaarık yarışmanın kazananı oldu. Müzik tutkusu yirmi yılı aşkın bir süredir devam eden deneyimli DJ, yapımcı ve müzisyen Gerçek Dorman gençlere ses tasarımı ve elektronik üzerine bir atölye çalışması düzenledi.

Geleceğin şefleri yarıştı

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nin Mutfak Atölyesi'nde, 18-30 yaş arası genç şef adaylarının ve profesyonel şeflerin bir araya gelerek yeteneklerini sergilediği 'Geleceğin Şefleri Yarışıyor' etkinliği düzenlendi. Yarışmada genç şefler "Lezzetin Çankaya'sı" olarak belirlenen tema ve malzeme listesi ile hazırladıkları yemekleri jüriye sundu. Çankaya'nın ilk yemek yarışmasında jüri koltuğunda şef Sercan Çam, Tarih ve Tarif'in kurucusu Ceren Bozkurt ile Doruk Erdal yer aldı.

Kaynak: ANKA

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