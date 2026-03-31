Çankaya'da Kütüphane Haftası Etkinlikleri

31.03.2026 10:44  Güncelleme: 11:47
Çankaya Belediyesi, 30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında Kütüphane Haftası çerçevesinde 'Ağaç Yaşken Eğilir: Çocuk-Yazar Buluşmaları' temasıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Her yaştan katılımcıya yönelik programlar, kitaplarla ve yazarlarla buluşma imkanı sunuyor.

Çankaya Belediyesi, Kütüphane Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi'nden İşçi Kütüphanesi'ne, Sesli Kütüphane'den Oyuncak Kütüphanesi'ne, Gezici Kütüphane'den Sevgi Soysal Kütüphanesi'ne kadar toplam 17 farklı kütüphane ile her yaştan vatandaşa hizmet sunuluyor. Bebeklerden çocuklara ve yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden programlarla katılımcılar, kitaplarla, yazarlarla ve kültürel etkinliklerle buluşuyor.

Çankaya Belediyesi'nin üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerden akademik çalışmalarını sürdürenlere, hakimlik-savcılık ve tıpta-diş hekimliğinde uzmanlık sınavlarına hazırlanan adaylardan araştırma yapanlara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden kütüphaneleri; ücretsiz internet erişimi, sessiz ve konforlu çalışma ortamlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle üniversite bölgelerine yakın konumda bulunan Cebeci Sevgi Soysal Kütüphanesi ile 100. Yıl İrem Kütük Kütüphanesi, yoğun talep üzerine haftanın 7 günü 24 saat açık tutularak öğrencilere kesintisiz hizmet veriyor.

Kütüphane Haftası etkinlik takvimi, şöyle:

1 Nisan 2026 Çarşamba

-Saat 12.00 Sesli Kütüphane'de Kitap Seslendirme- Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Sesli Kütüphane

-Saat 13.00/ Neşe Çetiner ile Söyleşi- Çayyolu Hizmet Binası, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Konferans Salonu

3 Nisan 2026 Cuma

-Saat 14.00 "Akademisyen Anne" söyleşisi Atatürk Sanat Merkezi, Mavi Salon

4 Nisan 2026 Cumartesi

-Saat 14.00 Çocuk Kitapları Takas Şenliği- Çankaya Belediyesi Çayyolu Hizmet Binası Park Alanı

5 Nisan 2026 Pazar

-Saat 14.00 Çocuk Kitapları Takas Şenliği- Çankaya Belediyesi Zafer Park (Birlik Mahallesi)

-Saat 15.00 Çocuklarla Kitap Söyleşisi ve Sanat Atölyesi (Başak Akgün Akil)- Zübeyde Hanım Çankaya Evi, Prof. Dr. Bahriye Üçok Kütüphanesi

Çankaya Belediyesi Kütüphaneleri kullanım gün ve saatleri (Resmi tatiller harici)

7 gün 24 saat açık olan kütüphaneler:

-Cebeci Sevgi Soysal Kütüphanesi

-100.Yıl Çankaya Evi İrem Kütük Kütüphanesi

Hafta içi ve hafta sonu 09.00-22.00 arasında açık olan kütüphaneler:

-Çayyolu Çankaya Evi Prof. Dr. Muammer Aksoy Kütüphanesi

-Yıldız Çankaya Evi Kemal Baytaş Kütüphanesi

-Oran Yaşar Kemal Kültür Merkezi Kütüphanesi

-Oran Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cem Evi Kütüphanesi

-Karapınar Çankaya Evi Adalet Ağaoğlu Kütüphanesi

Hafta içi ve hafta sonu 09.00-20.00 arası açık olan kütüphaneler:

-Kırkkonaklar Çankaya Evi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kütüphanesi

-Zübeyde Hanım Çankaya Evi Prof. Dr. Bahriye Üçok Kütüphanesi

-Dilekler ve 50. Yıl Çankaya Evi Halide Edip Adıvar Kütüphanesi

-Sokullu Çankaya Evi Ahmed Arif Kütüphanesi

-Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi Kütüphanesi

Hafta içi 08.00-17.00 arası açık olan kütüphaneler:

-Sesli Kütüphane

-İşçi Kütüphanesi

-Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi

-Gezici Kütüphane

-Oyuncak Kütüphanesi salı, çarşamba, cuma ve cumartesi saat 09.00-16.00

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
