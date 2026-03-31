Çankaya Belediyesi'nden "İkinci Yılımızda Hesap Veriyoruz" Buluşması... Başkan Güner: Atatürk'ün Sözünde, Özünde, İzinde Seviyoruz Bu Kenti

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "İkinci Yılımızda Hesap Veriyoruz" buluşmasında göreve geldiğinden bugüne belediyenin yaptığı hizmetlerden bahsederek "Biz Çankaya'yı seviyoruz. Ama öyle uzaktan lafla, sözle, afişle değil sokak sokak, mahalle mahalle, insan insan seviyoruz. Memleketi kurtaran, Cumhuriyeti kuran, bozkırdan bir başkent yaratan o başkentin kalbinde Çankaya'da yaşayan ve 'Benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır' diyen Atatürk'ün sözünde, özünde, izinde seviyoruz bu kenti" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "İkinci Yılımızda Hesap Veriyoruz" sloganıyla belediye binası önünde 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana yapılan hizmetleri vatandaşlara anlattı. Buluşmaya Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, genel başkan yardımcıları, CHP Ankara milletvekilleri, ilçe belediye başkanları olmak üzere birçok partili ile vatandaşlar katıldı. Buluşma alanına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Hüseyin Can Güner'in fotoğrafının yer aldığı "Gençlik Sizinle Durma İlerle" yazılı afiş ve Güner'in fotoğrafının yer aldığı "Sözünü Tutan Esnafı Duyan Başkan Hüseyin Can. Çankaya Esnafı Yanında" yazılı afişler de yer aldı.

Güner, iki yılda yapılan hizmetlerin anlatıldığı video gösteriminin ardından otobüs üzerinden vatandaşlara şöyle seslendi:

"Bundan iki yıl önce bir yola çıktık. Hep birlikte inandık, başardık. 31 Mart gecesi Türkiye haritasını birlikte kırmızıya boyadık. Hem Çankaya'da girdiğimiz tüm seçimler içerisinde tek başımıza aldığımız en yüksek oy oranını aldık hem bugüne kadarki rekor meclis üyesini çıkarttık hem de büyükşehire bizi temsil etmek üzere gönderdiğimiz 10 belediye meclis üyemizin 10'unu da CHP'ye kazandırdık. Bunların hepsini beraber başardık. Öncelikle bu emeğiniz için desteğiniz için, güveniniz için, yürekten teşekkür ediyorum. Aday olduğumuzda 'El ele, kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz, çarşıda, pazarda, sokakta hep beraber yan yana olacağız' diye söz verdik. Sözümüzü tuttuk, mesafeleri kaldırdık. Kibri değil sevgiyi, gösterişi değil tevazuyu, protokolü değil samimiyeti seçtik. İyi günde, kötü günde hep yan yana olduk, beraber mücadele ettik, yürüdük, koştuk ve birlikte başardık."

"Çankaya demek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evi demek"

Sizlerle beraber ilkleri yaşadık, ilkleri hayata geçirdik ve bugün burada yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bir salonda bir makam odasında değil kapalı kapılar ardında değil bu kentin tam kalbinde Kızılay meydanında belediyemizin önünde yine yan yana el ele, yüz yüze, göz göze duruyoruz. Çünkü bizim anlayışımızda mesafe yok. Bizim belediyecilik anlayışımızda ben bilirim yok birlikte düşünelim var. Ben yaptım oldu yok birlikte karar vermek var. Günü geldiğinde de çıkıp açık açık hesap vermek var. İşte bugün burada bunun için bulunuyoruz. Çünkü bu belediye sizin belediyeniz. Çünkü bu bütçe sizin bütçeniz ve bu hikaye benim değil, sizin değil, hepimizin, bizim hikayemiz. İki yıl önce yola çıkarken şunu söylemiştik 'Bu kenti gösterişle değil, samimiyetle yöneteceğiz. Polemik değil, proje üreteceğiz. Reklamla değil, emekle ve icraatla var olacağız' demiştik. Projelerimizi Çankaya'da seçmenin dikkatine sunan onayına sunan tek aday olmakla övünmüştük, kıvanç duymuştuk. Çankaya'nın kaynaklarını Çankaya için kullanacağız, daima halkla beraber halkın yanında olacağız ve ne yaparsak yapalım yine dönüp halkın karşısına çıkacağız. Bugün yaptığımız tam olarak budur. Şeffaf, katılımcı, denetlenebilir ve ulaşılabilir bir belediye nasıl olur onu gösteriyoruz. Çünkü Çankaya sadece bir ilçe değildir. Sıradan bir ilçe de değildir. Çankaya bu ülkenin hafızası demek. Çankaya demek Cumhuriyetin sesi demek. Çankaya demek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evi demek. ve tam da bu yüzden bu kentin ruhuna yakışan, insanı önceleyen dayanışmayı büyüten, kimseyi yalnız bırakmayan bir belediyecilik anlayışına inandık.

"Üçüncü kent lokantamızı da çok yakında Seyranbağları Mahallemizde hizmete açacağız"

Bugün en temel meselelerden biri yurttaşın sofrasını Koruyabilmek, geçim yükünü bir nebze hafifletebilmektir. Biz de ihtiyacı gördük, sorumluluğu üstlendik. Halkın yanında olmayı bir tercih değil, görev bildik. Bu anlayışla kent lokantalarımızı hayata geçirdik. Cebeci ve Sokullu'da iki kent lokantamızı hizmete açtık. Her gün binin üzerinde yurttaşımıza sağlıklı gıdayı, uygun ekonomik koşullarda ulaştırıyoruz. ve üçüncü kent lokantamızı da çok yakında Seyranbağları Mahallemizde hizmete açacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sosyal yaşamın yeni adresi emekli lokalleri olacak dedik. Çankaya'da biri Bahçelievler mahallemizde biri Mürsel Uluç Mahallemizde, biri de Çiğdem Mahallemizde olmak üzere üç emekli lokalimizi açtık. Bunlardan birini içerisinde kendi mini anfisinin, kentbostanının spor alanlarının yer aldığı bir emekli kampüsü şeklinde hayata geçirdik. ve yeni emekli lokallerimiz de yine Çankaya'da hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çankaya'da emeklilerimize vefa var dedik, bayram desteği uygulamasını başlattık. Bugün emeklilerimiz çocuklarına, torunlarına bayramda harçlık veremez duruma gelmişse burada biz görmezden gelemezdik sosyal yardım kapsamındaki emekli yurttaşlarımıza bayram desteği uygulamamızla onların yanında olduk. Bunun yanı sıra yaklaşık 65 milyon liralık sosyal yardımla yine Halk Kart üzerinden sosyal yardıma ihtiyaç duyan tüm yurttaşlarımızın yanında olduk, destek olduk.

Ramazan ayında üç farklı noktada kurduğumuz iftar çadırlarında bu kentte sadece dayanışmayı paylaşmadık aynı zamanda yoksulluğa karşı birlikte olduk. Her gün 5 bin 500 Çankayalı komşumuz ile iftar soframızı paylaştık. Çankaya'da yalnız değilsiniz dedik. Yaş almış büyüklerimiz için evde temizlik hizmetini başlattık. Onlara yine alzheimer, demans ve parkinson hastalarımıza özel akıllı takip sistemlerini ücretsiz dağıttık. Yine yaşlı, gündüz yaşam merkezimizin temelini attık. Bu merkezimizde de inşallah bu yıl içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz ve alzheimer, demans hastalarımız başta olmak üzere yaş almış büyüklerimizin gündüz yaşam merkezi olarak burada sosyalleşmesini sağlayacağız.

"Yeni ağız ve diş sağlığı merkezimizi bu yıl içerisinde hizmete açacağız"

Çankaya Evlerimizde Bakanlık desteği kesilmesine rağmen kurslarımız sürdürdük. 24 bin Çankayalı'ya hizmet verdik. Yine Çankaya Evlerimizin sayısını da ikisi projesi tamamlanmış, yer tespiti gerçekleşmiş durumda. Bir diğerini de yine hayata geçireceğiz ve 30'a tamamlayacağız. Yeni Çankaya evlerimizde de kurslarımızı ve sosyal aktivitelerimizi sürdüreceğiz. Üç farklı noktada ağız diş sağlığı merkezlerimizde 10 binin üzerinde Çankayalı'ya ücretsiz ağız diş sağlığı hizmeti sunduk. Yeni ağız ve diş sağlığı merkezimizi de Bademlidere ve Aşıkpaşa mahallelerimiz başta olmak üzere o bölgeye hizmet verecek şekilde bu yıl içerisinde hizmete açacağız. Kentbostanlarımızda Çankayalı komşularımızın toprağa dokunmasını sağladık. Yine bu yıl bir başka kentbostanımızı daha hizmete açıyoruz. Türkiye'nin en modern ve yenilikçi kamusal alanı olan Çankaya Gençlik Merkezi'ni hep beraber hizmete açtık. İçerisinde podcast stüdyolarının, sinema salonlarının, çalışma alanlarının konferans salonunun, derslik, atölye ve kafeteryalarının yer aldığı modern bir tesisi Çankaya'da gençlerin hizmetine sunduk.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyete emanet ettiği gençlerin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Her gün 5 bin 600 öğrenciye ücretsiz yemek sunuyoruz. Bu binada ve 100'üncü yılda üniversite öğrencisi kardeşlerimize Çankaya'da kantini olmayan 14 okulda ise ilkokul öğrencilerimize olmak üzere her gün 5 bin 500 yavrumuzun sağlıklı beslenmesini sağlıyoruz, genç kardeşlerimizin Anadolu'nun dört bir yanından buraya gelen gençlerimizin beslenmelerini sağlıyoruz. Söz verdik yaptık. 100 yataklı kız öğrenci yurdumuzu hizmete açtık. Çankaya'da yeşil stüdyo ile gençlerin yeteneklerini geliştirmesini sağladık. Çankaya Akademi'yi dijital akademi ile genişlettik. Yine gençlerin üniversiteye hazırlanırken yanlarında olmaya devam ettik. Eğitim veriyor, iş sahibi yapıyoruz. Eczacı odamızla ve yine iş birliği yaptığımız kurumlarla diyalog halinde barista ve eczacı kalfalı eğitimleri başta olmak üzere pek çok branşta eğitim veriyor, iş garantili eğitimlerimizin sonunda sertifikalarını gençlerimize ulaştırıyoruz.

"Üç yeni ÇanKafe'yi daha hizmete açacağız"

Siz istediniz, biz açtık ÇanKafe sizlerle altı farklı noktada yurttaşlarımızın zincir kafelerle aynı kalitede ürünlere üçte biri fiyatına ulaşabildikleri sosyal tesislerimizi açtık. Parklarımıza binalarımıza hayat kattık, yaşam alanlarını genişlettik. Çok yakında üç yeni ÇanKafe'yi daha hizmete açacağız. Komşularımızın yanında olacağız. Gündüz bakım evlerimizle ailelerimizin yanındayız. Mevcuttaki gündüz bakım evlerimizin yanı sıra 16'ncı kreşimizi, ekolojik kreş diye söz verdiğimiz modelle hayata geçirdik. Çocuklarımızın toprağa dokunduğu ürünleri yetiştirdiği, hayvanları sevdiği, böylesine bir doğal ortamda kreş imkanı sağladık. 17'nci kreşimizin temelini attık. 18'inci kreşimizin de projesini hazırlıyoruz. Hayata geçireceğiz ve yeni kreşlerimizle de çocuklarımızın yanında olacağız. Ankara'da ilk gece kreşini hizmete açtık. Çocuklarımıza yine sözümüzü tuttuk. Çocuk kütüphanesini, oyuncak kütüphanesini açtık. 40 bin 500 aileye 162 litre süt desteği sağladık. Kent merkezinde, kadın danışma merkezimizi açtık. Kadınların yanında olduk. Yeni doğum yapan annelere psikolojik destek, çocuklu hayat eğitimleri ve buna benzer seminer ve programlarla destek olduk.

Şeffaf ve denetlenebilir bir belediye olacağız dedik. Hem web sayfamızı hem mobil uygulamamızı yurttaşlarımızın daha da erişilebilir hale gelmesi için onların erişiminde daha da kolaylaşması için yeniledik, yeni uygulamamızı geliştirdik. Bugün Çankaya Belediyesi'nde imar işlerinden de işletme ruhsatlarında da tüm yurttaşlarımız buraya gelmeden vakit kaybetmeden bürokrasiyi en aza indirecek şekilde ve aynı zamanda şeffaflığı ve istenildiğinde denetlenebilirliği de sağlayacak şekilde, ispatlayacak şekilde dijital ortamda bu hizmetlerimizi sunmaya başladık.

434 kilometre yol bakımı, 330 sokak ve caddede tam kaplama asfalt çalışması yaptık. Bizim işimiz değil demedik, göreve gelir gelmez 14 okulumuzun tadilatını gerçekleştirdik. 551 bir kaçak ve metruk yapının yıkımını gerçekleştirdik. Geri dönüşümün kalbi olan Çankayamızda yeni geri dönüşüm kutularımızı mobil atık kutularımızı hizmete aldık yüzlercesini. ve tertemiz Çankaya olsun diye 4 bin 500 yeni çöp konteynerimizle sokaklarımızı tertemiz hale getirdik. 440 hektarlık alanda ilaçlama yaptık. 110 bin zabıta denetimi gerçekleştirdik. 22 pazar yerimizin bakım, onarım ve tadilatını gerçekleştirdik. Bir yeni pazar yerimizi hizmete aldık. Bir kapalı pazar yerimizin de temelini attık. İnşallah Birlik Mahallemizde güzel bir alışveriş alanı olacak şekilde kapalı pazar yerimizin açılışını hep beraber gerçekleştireceğiz.

"Ahmet Taner Kırşalı Spor Salonumuzu da bu yıl içerisinde yenileyerek hizmete açacağız"

26 spor sahasını yeniledik. Bin 50 kent mobilyasını yeniledik. 18 parkta çocuk oyun gruplarımızı yeniledik. 17 parkta spor aletlerimizi yeniledik. Altı parkta koşu yollarını ve üç adet halı sahayı yeniden hayata geçirdik. Hayvan barınağımızda ikinci ve üçüncü etap çalışmalarımızı tamamladık, hem canlılarımızın güvenliğini, sağlığını önceledik hem insanlarımızın huzurunu, insanlarımızın güvenliğini önceledik ve sokak hayvanlarına, barınaklarımızda geçmiştekinin üç katı fazla kapasiteyle bugün sağlıklı, güvenli ve veteriner hekim kontrolünde bakıyoruz. Afet bilinciyle harekete geçtik. Çabuk'u kurduk. Afetlere hazırlıklı Çankaya dedik. ve söz verdik, bitirdik Atatürk Sanat Merkezi'ni Çankaya'mıza kazandırdık. Göreve geldiğimizde bizden önce temeli atılmış olan fiziki ilerlemesi yüzde 40, mali hak ediş ödemeleri yüzde 20 seviyesinde olan Atatürk Sanat Merkezimize yarım bırakamazdık. Tüm zorluklarına rağmen kaynakta kesilen, ilk kez kesilen bir buçuk milyar Türk lirasına rağmen Atatürk Sanat Merkezimizi bitirdik. Bir buçuk yılda hizmete açtık, sizlere sunduk, Çankaya'yı kültür ve sanatla parlayacak dediğimiz gibi sözümüzü tuttuk ve parlattık. Festivallerle Çankayalıları buluşturduk. Hayat hangi zorlukları getirirse getirsin asla gülümsemeyi bırakmayacağız dedik. Karanfil Dergiyle Ankara'nın sanatını, tarihini, yaşam kültürünü, geçmişteki kültürünü geleceğe aktarıyor ve yaşatıyoruz. Çağdaş Sanatlar Merkezimizi Çankaya'ya yakışır yeni bir konsepte yürüyerek en seçkin eserlerin yer aldığı sergilerin gerçekleşebileceği bir hale getirdik. Tüm tesislerimize, günde binlerce yurttaşımıza spordan sanata hizmette bulunuyoruz. Ama bir sözümüzü daha buradan yerine getireceğimizi ifade ediyorum, projesini tamamladık, yıllardır atıl halde duran Ahmet Taner Kırşalı Spor Salonumuzu da bu yıl içerisinde yenileyerek baştan sona yenileyip hizmete açacağız.

"Atatürk'ün sözünde, özünde, izinde seviyoruz bu kenti"

Bugün burada sizlere kusursuz bir hikaye anlatmadık. Gücünü halktan alan, yönünü halka dönen, hesabını halka veren bir hikayeyi anlattık. İki yılda yaptıklarımızı paylaşırken aslında tek bir şeyi söylemiş olduk: Biz Çankaya'yı seviyoruz. Ama öyle uzaktan lafla, sözle, afişle değil sokak sokak, mahalle mahalle, insan insan seviyoruz. Bizi bağrına basan emekli amcamıza sarılırken elimizi tutan çocuğun terlemiş saçını öperken emekli lokalimizde teyzemizin omzuna başımızı yaslarken bir öğrencinin tabağında bir emeklinin nefesinde, bir annenin iç rahatlığında, bir çocuğun oyununda, bir gencin hayalinde, bir kadının güven duygusunda seviyoruz bu kenti. Memleketi kurtaran, Cumhuriyeti kuran, bozkırdan bir başkent yaratan o başkentin kalbinde Çankaya'da yaşayan ve benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır diyen Atatürk'ün sözünde, özünde, izinde seviyoruz bu kenti. Ben tüm bu çalışma yaparken yanımızda olan Ankara'da halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyan ağabeyi sıcaklığıyla bize destek olan ve bugün de bizi yalnız bırakmayan ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a yürekten, canı gönülden teşekkür ediyorum. Gençlere güvenen, milletine inanan 31 Mart'ta sadece Çankaya ve Ankara'da değil Türkiye'de tarih yazan haritayı kırmızıya boyayan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e güveni, desteği ve hepimiz için mücadelesi için teşekkür ediyorum. Bu hizmetleri beraber hayata geçirdiğimiz kıymetli çalışma arkadaşlarımıza Çankaya'nın emektar, cefakar, belediye personeline, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ortak akılla bu kenti yönettiğimiz katılımcılığın en güzel örneklerini ortaya koyduğumuz sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. ve bu grubu bize yaşattığınız, bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."