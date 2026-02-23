Çatalca'da Eşini Öldüren Serkan Ürkmez Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çatalca'da Eşini Öldüren Serkan Ürkmez Gözaltında

23.02.2026 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülten Ürkmez, eşi Serkan Ürkmez tarafından silahla vurularak öldürüldü ve cenazesi defnedildi.

ÇATALCA'DA EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN GÜLTEN ÜRKMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Canan İLARSLAN - Ataberk KURT/İSTANBUL, - ÇATALCA'da eşi Serkan Ürkmez tarafından öldürülen 4 çocuk annesi Gülten Ürkmez, ikindi namazına müteakip Binkılıç Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Binkılıç Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürekli alkol aldığı öne sürülen S.Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü., 3 gün sonra otobüs durağında karşılaştığı eşi Gülten Ürkmez'i silahla başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gülten Ürkmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ürkmez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şüpheli S.Ü. ise olay yerinden uzaklaşarak önce bir iş yerinde, ardından da evinde saklanmaya çalıştı. Evde olduğu tespit edilen S.Ü., uzun süre direndi. S.Ü., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından bir süre sonra gözaltına alındı.

ÇATALCA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Gülten Ürkmez'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Ürkmez, ikindi namazına müteakip Binkılıç Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çatalca'da toprağa verildi.

7 AY ÖNCE OĞLU MOTOR KAZASINDA ÖLMÜŞ

Gülten Ürkmez'in büyük oğlu Berkan Ürkmez'in 7 ay önce geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

'BACIM TOPRAKTA ÇÜRÜYECEKSE O DA İÇERİDE ÇÜRÜSÜN'

Cenaze töreninde konuşan kardeşi Şenay İnce, "O da içeride çürüsün, çıkmasın. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Adalet Bakanı duysun. O katil içeriden çıkmasın. O katil benim bacımın canını aldı. Benim bacım toprakta çürüyecekse o da orada çürüsün, çıkmasın" dedi.

' "İKİNCİ VAKA YAŞANACAK" DEDİ'

Motor kazasında hayatını kaybeden yeğeni Berkan Ürkmez'in, babası tarafından kaza süsü verilerek öldürüldüğünü iddia eden Şenay İnce, "Benim yanımda söyledi; 'İkinci vaka yaşanacak, Gülten çocuklarını çek benim üzerimden' dedi. İkinci vaka nedir? Hep aradı, hepimizi aradı, beni aradı. 'Bacım senin aklına ne geliyor?' dedi. 'Bu ikinci vaka ne demek?' dedi. 'Benim oğlumu o mu öldürdü? Bilmiyorum bacım' dedim" ifadelerini kullandı.

'İŞE GİRDİĞİ İÇİN TARTIŞTILAR'

Şenay İnce, "En son işe girdiği için tartıştılar. 7 ay önce evladını kaybetti. 'İşe gireyim, çalışayım, kendimi avutayım, yoksa kafayı sıyırırım' dedi. İşe girdi. Eşi, 'Çık o işten' dedi. O da 'Çıkmayacağım' dedi. Bunun üzerine 'Çıkmayacaksan boşan' dedi. Bacım da 'Tamam Serkan, 25 senelik evliyiz, bunu istiyordun, seni boşarım' dedi. 'Ekran görüntüsü al bacım, elinde delilin olsun' dedim. Delillerimiz de var. Sonra bacım onu istemedi. 'Madem istemiyorsun, gelme eve, istemiyorum seni' dedi. Bacımı tehdit etmiş, silah fotoğrafı paylaşmış, iş yerine siyah çelenk göndermiş. Bacım hiç beklemiyordu, 'Yapmaz, yapamaz o. Ondan bir şey olmaz' dedi. Ama kıydı bacıma. Ölmeden bir gün önce iş yerine siyah çelenk göndermiş. Çelenkte 'Sana doyamayacağım - Serkan Ürkmez' yazıyordu. Ablamı aramış, 'Aramızı düzelt abla. Onsuz yapamam' demiş. Nasıl dayandın Gültensiz?" dedi.

'BENİM KIZIMIN KANI YERDE KALMASIN'

Annesi Gülseren İnce ise, "Benim kızımın kanı yerde kalmasın. Adalet istiyoruz, Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Kızım evlendiğinden beri huzursuzdu. Dövüyordu, kapıya atıyordu. Oğlunu 9 ay önce motorla çarptı, çocuk hayatını kaybetti. Daha 20 yaşındaydı. Şimdi de kızıma aynısını yaptı. 'İkinci vakayı yaşatacağım' diye karakolda bağırmış. Bize böyle haber geldi" dedi.

'BERKAN'I BABASI ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR Mİ'

Ablası Gülderen İnce de, "'İkinci vaka' dediği zaman bacım beni aradı. 'Abla, ikinci vaka diyor. Acaba Berkan'ı babası mı öldürdü?' dedi. Çok şüpheli sorular var ama hiçbir şey bilmiyoruz. Bacımın kanı yerde kalmasın. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanımıza ve Adalet Bakanı'na yalvarıyorum; sesimizi duyurun. Motor kazası süsü verildiğini düşünüyoruz. Motor sağlamdı, telefonu sağlamdı ama yavrumun kafatası, kaburgaları, kolu ve bacağı kırılmıştı. Serkan Ürkmez 'İkinci vaka olmasın, çek ikinci çocuğunu üstümden' derken ne demek istedi? Bunun araştırılmasını istiyoruz. Daha 7 ay önce bir evladımızı kaybettik, şimdi de bacımızı kaybettik" dedi.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalca'da Eşini Öldüren Serkan Ürkmez Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Bursa’da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı Bursa'da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi "Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
Gürsel Tekin’den CHP’den ihraç edilenlere açık mektup Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse... Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
10:20
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama
10:03
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
09:25
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise’den açıklama var
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
09:16
Galatasaray’dan bomba hamle Karşı oldukları şeyi TFF’den isteyecekler
Galatasaray'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF'den isteyecekler
08:51
Türkiye’den El Mencho’nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
Türkiye'den El Mencho'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
08:31
Yeni kar yağışı geliyor Tarih verildi
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
08:13
Öğretmenlere çifte müjde Hem zam hem de atama var
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var
08:01
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 10:55:35. #7.11#
SON DAKİKA: Çatalca'da Eşini Öldüren Serkan Ürkmez Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.