Çatalca'da Eşini Öldüren Serkan Ürkmez Gözaltında

ÇATALCA'DA EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN GÜLTEN ÜRKMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Canan İLARSLAN - Ataberk KURT/İSTANBUL, - ÇATALCA'da eşi Serkan Ürkmez tarafından öldürülen 4 çocuk annesi Gülten Ürkmez, ikindi namazına müteakip Binkılıç Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Binkılıç Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürekli alkol aldığı öne sürülen S.Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü., 3 gün sonra otobüs durağında karşılaştığı eşi Gülten Ürkmez'i silahla başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gülten Ürkmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ürkmez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şüpheli S.Ü. ise olay yerinden uzaklaşarak önce bir iş yerinde, ardından da evinde saklanmaya çalıştı. Evde olduğu tespit edilen S.Ü., uzun süre direndi. S.Ü., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından bir süre sonra gözaltına alındı.

ÇATALCA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Gülten Ürkmez'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Ürkmez, ikindi namazına müteakip Binkılıç Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çatalca'da toprağa verildi.

7 AY ÖNCE OĞLU MOTOR KAZASINDA ÖLMÜŞ

Gülten Ürkmez'in büyük oğlu Berkan Ürkmez'in 7 ay önce geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

'BACIM TOPRAKTA ÇÜRÜYECEKSE O DA İÇERİDE ÇÜRÜSÜN'

Cenaze töreninde konuşan kardeşi Şenay İnce, "O da içeride çürüsün, çıkmasın. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Adalet Bakanı duysun. O katil içeriden çıkmasın. O katil benim bacımın canını aldı. Benim bacım toprakta çürüyecekse o da orada çürüsün, çıkmasın" dedi.

' "İKİNCİ VAKA YAŞANACAK" DEDİ'

Motor kazasında hayatını kaybeden yeğeni Berkan Ürkmez'in, babası tarafından kaza süsü verilerek öldürüldüğünü iddia eden Şenay İnce, "Benim yanımda söyledi; 'İkinci vaka yaşanacak, Gülten çocuklarını çek benim üzerimden' dedi. İkinci vaka nedir? Hep aradı, hepimizi aradı, beni aradı. 'Bacım senin aklına ne geliyor?' dedi. 'Bu ikinci vaka ne demek?' dedi. 'Benim oğlumu o mu öldürdü? Bilmiyorum bacım' dedim" ifadelerini kullandı.

'İŞE GİRDİĞİ İÇİN TARTIŞTILAR'

Şenay İnce, "En son işe girdiği için tartıştılar. 7 ay önce evladını kaybetti. 'İşe gireyim, çalışayım, kendimi avutayım, yoksa kafayı sıyırırım' dedi. İşe girdi. Eşi, 'Çık o işten' dedi. O da 'Çıkmayacağım' dedi. Bunun üzerine 'Çıkmayacaksan boşan' dedi. Bacım da 'Tamam Serkan, 25 senelik evliyiz, bunu istiyordun, seni boşarım' dedi. 'Ekran görüntüsü al bacım, elinde delilin olsun' dedim. Delillerimiz de var. Sonra bacım onu istemedi. 'Madem istemiyorsun, gelme eve, istemiyorum seni' dedi. Bacımı tehdit etmiş, silah fotoğrafı paylaşmış, iş yerine siyah çelenk göndermiş. Bacım hiç beklemiyordu, 'Yapmaz, yapamaz o. Ondan bir şey olmaz' dedi. Ama kıydı bacıma. Ölmeden bir gün önce iş yerine siyah çelenk göndermiş. Çelenkte 'Sana doyamayacağım - Serkan Ürkmez' yazıyordu. Ablamı aramış, 'Aramızı düzelt abla. Onsuz yapamam' demiş. Nasıl dayandın Gültensiz?" dedi.

'BENİM KIZIMIN KANI YERDE KALMASIN'

Annesi Gülseren İnce ise, "Benim kızımın kanı yerde kalmasın. Adalet istiyoruz, Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Kızım evlendiğinden beri huzursuzdu. Dövüyordu, kapıya atıyordu. Oğlunu 9 ay önce motorla çarptı, çocuk hayatını kaybetti. Daha 20 yaşındaydı. Şimdi de kızıma aynısını yaptı. 'İkinci vakayı yaşatacağım' diye karakolda bağırmış. Bize böyle haber geldi" dedi.

'BERKAN'I BABASI ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR Mİ'

Ablası Gülderen İnce de, "'İkinci vaka' dediği zaman bacım beni aradı. 'Abla, ikinci vaka diyor. Acaba Berkan'ı babası mı öldürdü?' dedi. Çok şüpheli sorular var ama hiçbir şey bilmiyoruz. Bacımın kanı yerde kalmasın. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanımıza ve Adalet Bakanı'na yalvarıyorum; sesimizi duyurun. Motor kazası süsü verildiğini düşünüyoruz. Motor sağlamdı, telefonu sağlamdı ama yavrumun kafatası, kaburgaları, kolu ve bacağı kırılmıştı. Serkan Ürkmez 'İkinci vaka olmasın, çek ikinci çocuğunu üstümden' derken ne demek istedi? Bunun araştırılmasını istiyoruz. Daha 7 ay önce bir evladımızı kaybettik, şimdi de bacımızı kaybettik" dedi.