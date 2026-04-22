Çaycuma'da Çocuklar İçin Umut Dolu Kampanya

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesindeki Şenköy Köy İlkokulu'nu 19 yıl önce tadilattan geçirten Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) üyesi gazeteciler, köy okulundaki çocuklar için kampanyası başlattı. Toplanan malzemeler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde öğrencilere hediye edildi.

Çaycuma ilçesi Şenköy'deki köy okulu maddi yetersizlikler nedeniyle kapanma riski altındayken 2007 yılında Karaelmas Gazeteciler Derneği üyesi gazetecilerin düzenlediği kampanyayla tadilattan geçirilip yenilendi. Taşımalı eğitime dönüşmekten bu sayede kurtulan okul, 19 yıl içinde onlarca mezun verirken gazeteciler, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çaycuma Köylerini Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği (ÇKGKD) ile birlikte köy okulundaki çocuklar için yeni bir kampanya başlattı.

50 FİDAN DİKİLDİ

'Doğaya nefes katmak, geleceğe umut olmak, çocuklarımızın yüzünü güldürmek için geliyoruz' diyerek yola çıkan KGD'nin organizasyonuyla çocuklar için bayramlık, oyuncak ve kırtasiye alışverişi yapıldı, fidanlar hazırlandı. Eğitim, çevre bilinci, üretim ve toplumsal dayanışma temalarının öne çıkarmak için yapılan etkinliğe, KGD Başkanı İlknur Yılmaz İpekçi, ÇKGKD Başkanı Savaş Çiloğlu, ADD Çaycuma Temsilcisi Nilgün Çelik, gazeteciler ve derneklerin üyelerinin yanı sıra ilçe protokolü de katıldı. Katılımcılarla birlikte çocuklar çeşitli oyunlar oynadı. Çocuklara hediyeleri takdim edilirken okul bahçesine de 50 meyve ağacı fidanı dikildi.

'ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK UMUT VERİCİ'

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların üzücü etkisini bir nebze olsun hafifletmek için çocukları güldürmek istediklerini ifade eden KGD Başkanı İlknur Yılmaz İpekçi "Son zamanlarda Urfa'da ve Maraş'ta yaşanan üzücü olayların ardından buraya gelerek çocuklarımızın yüzünü güldürmek bir nevi umut verici. Tek isteğimiz onların iyi bir geleceğe sahip olması. Biz Karaelmas Gazeteciler Derneği olarak eğitimde ve çocukların geleceğinde her zaman varız" dedi.

GAZETECİLER ÇOCUKLAR İÇİN PARK YAPTIRACAK

Okullarına park isteyen çocuklara söz veren Başkan İlknur Yılmaz İpekçi, "Öncelikle 2007 yılında KGD olarak biz bu okulun bakım onarımını üstlenmiştik. O sayede taşımalı eğitimden kurtulup burada kalmışlardı öğrencilerimiz. Aradan çok uzun zaman geçti, bugün yine çocuklarımızla birlikteyiz. Bugün çeşitli hediyeler dağıttık. Yaşanan bütün üzücü olayları unutturmak için onlarla ağaç dikimi yaptık, birlikte güzel vakit geçirdik. Daha da güzel şeyler yapacağız. Onlara ilerleyen zamanlarda bir çocuk parkı yapacağız. Eğitim için KGD olarak her zaman varız" diye konuştu.

'ÇOK EĞLENDİK'

Fidan dikerek dünyayı kurtarmak için adım attıklarını belirten öğrenci Tura Karakayış, Diktiğimiz fidanlarla dünyamız yüzde 10 kurtuldu diyebilirim. Burada biraz sıkılıyorduk, siz geldiğiniz zaman mutlu olduk. Hediyeler aldık, çok eğlendik. Güldük. Geldiğinizden beri top oynuyoruz, çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR İÇİN MORAL OLDU'

Üçüz çocuklarının köy okuluna devam ettiklerini söyleyen Merve Hamaratlı, "Bu son olaylardan sonra biraz panik içerisindeyiz. Çocuklarımıza öğretmenimize rahmet diliyorum. Okulumuz çok güzel, öğretmenimiz çok iyi. Çocuklar için özellikle moral oldu" dedi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN- Öznur GÜNEŞ/ÇAYCUMA, (Zonguldak),