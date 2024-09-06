Çekmeköy Belediyesi, otizmli gence destek verecek - Son Dakika
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Çekmeköy Belediyesi, otizmli gence destek verecek

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Çekmeköy Belediyesi, eğitim aldığı özel okulda öğretmeni tarafından darbedilen otizmli gence destek vereceğini açıkladı. Belediye bünyesinde bulunan engelsiz yaşam merkezinde Arda'nın eğitimine destek sağlanacak.

06.09.2024 10:04  Güncelleme: 10:10
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(İSTANBUL) - Çekmeköy'de, eğitim aldığı özel okulda öğretmeni tarafından darbedilen 19 yaşındaki otizmli Arda'ya Çekmeköy Belediyesi destek verecek. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Sosyal medyadan olayı görünce vicdan azabı çektik, üzüldük. Ne yapabiliriz diye düşündük. Belediyemiz bünyesinde bulunan engelsiz yaşam merkezimizde uzman kadromuzla görüşüp, Arda'yı burada ağırlamak ve eğitimine destek vermeye karar verdik" dedi.

Çekmeköy'de, birkaç gün önce özel bireyler için eğitim veren bir kurumda, eğitmenin otizmli gence şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Okulda yaşananların medyaya yansımasının ardından 19 yaşındaki otizmli genci darbeden eğitmen ve okul müdürü gözaltına alınarak, kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edilmişti.

"Arda bundan sonra bize emanet"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Arda ve annesini Çekmeköy Belediyesi'nde ağırlayarak destek sözü verdi. Her zaman Arda'nın yanında olacağını belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Arda özel bir merkezde eğitim alıyordu. Öğretmenleri tarafından şiddete maruz kaldığını biz de haber kanallarından öğrendik. Mücadeleci, kararlı ve evladını çok seven bir annesi var. Sosyal medyadan olayı görünce vicdan azabı çektik, üzüldük. Ne yapabiliriz diye düşündük. Belediyemiz bünyesinde bulunan engelsiz yaşam merkezimizde uzman kadromuzla görüşüp, Arda'yı burada ağırlamak ve eğitimine destek vermeye karar verdik. Arda bundan sonra bize emanet. Annesinin de vatandaşlarımızın da içi rahat olsun" diye konuştu.

Arda'nın annesi Burcu Gölbaşı da "İnşallah bundan sonra Arda'nın karşısına iyi insanlar çıkacak. Bundan sonra her şey daha güzel olsun istiyoruz. Çok mutlu oldum. İşin açıkçası olayın bu kadar infial yaratmasını hiç beklemiyordum. Herkes yanımızda oldu. Ayrıca Başkanımızın bize ulaşmasına şaşırdım. Bizi arayıp bu şekilde yardımcı olunmasına, bundan sonra Arda'nın eğitimi için bizi buraya getirteceğini duyduğumuza çok sevindik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. İnşallah Arda için hayat bundan sonra çok güzel olacak" dedi.

Arda ve ailesine psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilecek

Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitimine devam edecek Arda ve ailesine, sürecin atlatılabilmesi için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilecek. Arda'nın günlük yaşam becerilerini geliştirecek eğitimlerin yanı sıra sporla rehabilitasyon, hidroterapi ve sanat atölyelerinden de aktif şekilde faydalanması sağlanacak.

Çekmeköy Belediyesi, otizmli gence destek verecek
Kaynak: ANKA

Engelliler, Çekmeköy, Güncel, Son Dakika

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