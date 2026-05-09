Çelik\'ten SAHA 2026 Açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Çelik 'SAHA 2026'da gördüğümüz ürünler sadece teknolojik ürün olmanın ötesinde bir siyasi tutumun, siyasi yaklaşımın ve insanlığa verilen siyasi bir mesajın da ürünleridir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Geldiğimiz noktada; bakın burada çok sayıda ülkeden vatandaşlar ziyaret ediyor. Tedarikçilerle direkt muhatap olabiliyorlar. Ziyaret çeşitliliği çok etkili. İnsanın ürettiği teknolojiyi insana karşı kullanıyorlar. Yapay zeka ile Gazze'deki çocukları öldürüyorlar. İnsanlık dışı bir matematiğin peşine düşüyorlar. Türkiye'nin verdiği mesaj; İnsanın ürettiği bu değeri insanlık için kullanılmasıdır. Bütün siyasi parti yöneticilerinin burayı ziyaret etmesini isterim. Bunlar milli teknolojidir. Buraya gelip bu kazanımları takdir eden ve ortaya koyması değerlidir. Biz bu adımları atmaya çalıştığımızda önümüze konulan mesajların bir alt yazısı vardı. 'Bu işlere girmeyin, başkalarında daha iyisi varken niye vakit kaybedelim' gibi bir dayatma var. İstikrarlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın koyduğu irada müthiş bir özgüven kazandırdı. Türkiye, insanlık değerlerinin korunması adına savunma sanayi ürünleri, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için diyor. Gazze'de soykırımı yapan şebekenin ortaya koyduğu eylemleri Gazze ile sınırlı kaymayacağını söylemiştik. Bu karanlığa karşı en fazla ses çıkaran Cumhurbaşkanımızdır. İsrail bugün ileri teknoloji ürünlerini katliam için kullanıyor. İran'da olduğu gibi liderlere suikast için kullanıyor. Üstünlüğünü her hangi bir ilkeye kurala dayandıramıyor. Böyle bir üstünlüğü yok. Yaptığı şey; ileri teknolojiyle insan öldürmek" dedi.

'BÜTÜN SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN BURAYI ZİYARET ETMESİNİ ARZU EDERDİK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in SAHA 2026'yı ziyaretinde verdiği mesajlara ilişkin konuşan Çelik, "Bütün siyasi parti liderlerinin ve yöneticilerinin burayı ziyaret etmesini çok arzu ederdik. Çünkü bunlar Türkiye'nin milli kazanımlarıdır. Geçmişte milli teknoloji hamlesinin öncülerine yapılan engellemelerin bugün de 'siyasi polemik' adı altında devam ettirildiğini görüyoruz. Buraya gelip de bu kazanımları takdir eden herkesin bu takdiri ortaya koyması değerlidir." ifadesini kullandı.

Çelik " İstikrarlı, tavizsiz bir şekilde Cumhurbaşkanı'mızın bu siyasi iradeyi koyması, teknolojiyi üretecek bütün mühendislere, firmalara, çalışanlara, işçilere müthiş bir öz güven kazandırdı. Dolayısıyla bu mücadele aslında Türkiye'nin içinde bir mücadele değildir. Türkiye'nin içinde gözüken bu mücadele, küresel bir mücadelenin parçasıdır. Şimdiden geriye baktığınızda çok daha iyi okuyabilirsiniz ki darbeler ve muhtıralar aslında Türkiye'nin içindeki birtakım odaklar tarafından yapılırken, bu bir küresel vesayetin neticesi olarak yapılıyordu. Yani içerideki yerli vesayet, küresel vesayetin bir parçasıydı" dedi. Çelik, "Türkiye, 'Hepimiz güvende değilsek hiç kimse güvende değildir' anlayışıyla hareket ediyor. Biz Suriye'nin, İran'ın, Irak'ın güvende olmasını istiyoruz. Ege'de, Karadeniz'de, Akdeniz'de topyekun bir güvenlik istiyoruz. Başkalarının güvenlik ortamından uzak olmasından kendi güvenliğimizi devşirme gibi bir anlayışın peşinde değiliz." diye konuştu.

'İNSANLIĞIN BAŞINDAKİ EN BÜYÜK BELA SİYONİZMDİR'

SAHA 2026'da tanıtılan yeni ürünlerle İsrail ve Yunanistan gibi ülkelerin ilgilenmesinin sorulması üzerine Çelik, İsrail'in ileri teknoloji ürünlerini, yapay zeka dahil olmak üzere katliam için kullandığını dile getirerek, "Herhangi bir yerde insanlık adına bir teknolojik ürün, insanlık ittifakı adına bir teknolojik ilerleme olduğu zaman bu onlar açısından tehdit oluşturuyor. Çünkü insanlığı kendisine tehdit gören bir yapı." ifadesini kullandı. Çelik, İsrail ile iç içe olması nedeniyle Yunanistan'ın siyasetinde büyük kırılmalar olduğunu vurgulayarak, "Yunan Başbakanı'nın bir soykırım şebekesiyle dostluk ifade etmesi Yunanistan için doğru yaklaşımlar değil. Günün sonunda halledecekleri meseleleri diplomatik yolla halledebilirler. Bugün insanlığın başındaki en büyük bela siyonizmdir. Dolayısıyla Rum kesiminin ya da Yunanistan'daki yönetimin, siyonizmle bu kadar yan yana durması aslında kendi geleceklerine verdikleri bir zarardır" dedi.

BURCU KÖKSAL SORUSUNA YANIT

Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile ilgili soruya "Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları toplantımızda ve grup toplantımızda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının şöyle bir sorunu var; Kendi partisindeki yönetim problemlerini sürekli AK Parti üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. Kendi partisini yönetemem diye bir durumu var. Sürekli AK Parti üzerinden izah etmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir. Muhalefetteyken, devlet organlarını tehdit etti, askeri organları, gazetecileri, kitap satılan yerleri tehdit etti. Tüm bu tehditleri yaparken Türkiye'ye demokrasi getireceğini iddia ediyor." diye konuştu.