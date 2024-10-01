Cem Şahin'in Ölümü İçin Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Cem Şahin'in Ölümü İçin Soruşturma Başlatıldı

Cem Şahin\'in Ölümü İçin Soruşturma Başlatıldı

CHP'li Kılıç, kök hücre bağışçısının vazgeçmesi sonucu hayatını kaybeden Cem Şahin'in davasını takip edecek.

01.10.2024 16:36
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(ANKARA)- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 20 yaşındaki Cem Şahin'in, kök hücre bağışçısının son anda vazgeçmesi üzerine kendisine nakil yapılamadığı için hayatını kaybetmesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı. Kılıç, "Hastalarımızın umut kapısının ölüm kapısına dönüşmemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz, konunun takipçisi olacağız" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Cem Şahin'in hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili Sağlık Bakanlığı'na bir soru önergesi vererek, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kılıç'ın soru önergesine verdiği yanıtta; "Olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir" bilgisini verdi.

"Temmuz ayında yaşanan ölüm olayı ile ilgili hala incelemenin sürmesi de büyük bir eksiklik"

Bir daha benzer olayların yaşanmaması için gerekli soruşturmanın bir an önce bitirilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Kılıç, şunları söyledi:

"Cem Şahin, lenfoma hastasıydı. Kök hücre nakli bekliyordu. TürkKök tarafından tüm işlemlerin yapıldığı ve bir bağışçı bulunduğu haberi ile yaşama bağlanacaktı. Ancak son anda donör vazgeçti, Cem Şahin'in umutları suya düştü, nakil yapılamadığı için hayatını kaybetti. Ailesi TürkKök, hastane ve donörü Cem Şahin'in ölümünden sorumlu tutuyordu. Ailenin de işaret ettiği gibi burada büyük bir açık olduğu ortadadır.

Bu durumu TBMM gündemine taşıdım. Sağlık Bakanımız, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve incelemenin devam ettiğini açıkladı. Soruşturma başlatılması olumlu bir gelişme. Ancak temmuz ayında yaşanan ölüm olayı ile ilgili hala incelemenin sürmesi de büyük bir eksiklik. Sağlık Bakanı Memişoğlu'na, derhal incelemenin tamamlanarak, sorumlular hakkında gereğinin yapılması çağrısında bulunuyorum.

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi, Türkiye'de özellikle lösemi, lenfoma gibi kök hücre nakli bekleyen hastalara en uygun bağışçının bulunabilmesi amacıyla açılmıştı. Bugün ülkemizde 3 bini aşkın hastanın hala nakil beklediği iddia edilmektedir. Binlerce hastanın umut kapısı haline getirdiği TürkKök'te yaşanan bu olumsuz hadise, hepimizi derinden üzmüştür. Yeni olayların bir daha yaşanmaması için sorumluların bir an önce tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Aile hukuk mücadelesini sürdürüyor, biz de benzer olayların yaşanmaması için, hastalarımızın umut kapısının ölüm kapısına dönüşmemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz, konunun takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cem Şahin'in Ölümü İçin Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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