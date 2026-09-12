Cemal Canpolat: CHP’yi yolsuzluklardan ve belediyeleri çiftliği gibi görenlerden arındıracağız

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, "Değişimi Cumhuriyet Halk Partisi'ni arındırmakla başlattık. Yolsuzluklardan arındıracağız. Belediyeleri kendi çiftliği gibi görenlerden arındıracağız. Belediyeleri yolsuzluk tartışmasının dışına çıkaracağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat ile CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. CHP heyeti, kent merkezinde esnafı ziyaret etmesinin ardından CHP Tunceli İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Canpolat, CHP'nin sahada olmadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Genel Başkan'ın görevlendirmesiyle farklı kentlerde çalışmalar yürüttüklerini belirten Canpolat, şöyle konuştu:

"'Sokağa çıkmaz' diyor, hepsi birden söylüyor. Vallahi sokaktayız. Geldiğimiz günden beri Genel Başkan'ın görevlendirmesiyle Antalya'ya gittik. Antalyalılar burada, ilçe başkanımız burada. Antalya'ya gittik, toplantılarımızı yaptık, sokakta yürüdük. Dört gün sonra Adana'ya gittik, binlerce kişiyle Adana'da yürüdük. Hiçbir dönemde Adana il merkezinde bin-bin 500 kişi toplanmamıştı. Adana il merkezinde bin 500 kişiyle toplantı yaptık."

"HEPSİ BİR GÜNDE DEĞİŞİMCİ OLDU"

CHP'de yaşanan sürece değinen Canpolat, geçmiş dönemde parti yönetiminde etkili olan isimlerin daha sonra "değişim" söylemini benimsediğini savundu. Canpolat, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güçlü, en kolay olduğu dönemde bu arkadaşlarımız vardı. Hepsi Genel Başkanımızın etrafını çevirmişlerdi. Ben İstanbul İl Başkanı'yım, vallahi bizi oralara sokmuyorlardı. Bilesiniz diye söylüyorum, şikayetçi değilim. Buradaki arkadaşlarımızın hepsini yakın bildiğim için söylüyorum. Bu arkadaşların hepsi belediye başkanlarını belirlediler, milletvekillerini belirlediler. Kendilerini milletvekili yaptılar. Akrabalarını, eşini, dostunu milletvekili yaptılar. Sonra bir günde oturdular, bir toplantı yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Genel Başkanımızı bıraktılar. Hepsi bir günde değişimci oldu. Değişim bir kültürdür, değişim bir inançtır, değişim yenilenmektir."

"DEĞİŞİMİ CHP'Yİ ARINDIRMAKLA BAŞLATTIK"

Partisinin belediyecilik anlayışına ilişkin mesajlar veren Canpolat, belediyelerin kamucu bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Değişim olacak. Değişimi başlattık. Değişimi Cumhuriyet Halk Partisi'ni arındırmakla başlattık. Yolsuzluklardan arındıracağız. Belediyeleri kendi çiftliği gibi görenlerden arındıracağız. Belediyeleri yolsuzluk tartışmasının dışına çıkaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri kamucu belediyecilik anlayışına sahip olacak. Solcu belediye olacak. Halkın sorunlarına sahip çıkan belediye olacak."

"BELEDİYELERİMİZİN YANINDA DURACAĞIZ"

CHP'li belediyelere yönelik baskılara karşı mücadele edeceklerini ifade eden Canpolat, partisinin yönettiği belediyelerin yanında duracaklarını söyledi. Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de onların arkasında duracağız. Kamucu belediyelerin arkasında duracağız. Haksız bir şekilde, dün Üsküdar'da olduğu gibi, Yüreğir'de olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine bu sistemin çökmesine müsaade etmeyeceğiz. Onlara karşı da mücadelemizi vereceğiz. Belediyelerimizin yanında da duracağız, o kavgayı da vereceğiz."