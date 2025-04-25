Cemal Kusuvoğlu'na Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası - Son Dakika
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Cemal Kusuvoğlu'na Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Cemal Kusuvoğlu\'na Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Özlem Eryakşi'yi kasten öldüren Cemal Kusuvoğlu'na kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet verildi.

25.04.2025 11:49
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İZMİR'de birlikte yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı Özlem Eryakşi'yi (37) öldürdüğü gerekçesiyle Cemal Kusuvoğlu'na (40) 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda; Kusuvoğlu'nun öldürme eylemini ateşli silahla doğrudan Özlem'in hayati bölgesini hedef almak suretiyle gerçekleştirdiği, olay sonrası pişmanlık göstererek ambulans çağırmış olmasının ceza açısından hafifletici bir etki yaratmadığına yer verildi.

Olay, 25 Kasım 2022'de Konak ilçesi Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Özlem Eryakşi, evlilik hazırlığında olduğu ve aynı kafeteryada çalıştığı Cemal Kusuvoğlu ile yaşadığı evde tabancayla karnından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Eryakşi, hayatını kaybetti. Kusuvoğlu, cinayet şüphesiyle tutuklandı. Şakalaşırken silahın kazayla ateş aldığını öne süren Cemal Kusuvoğlu hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma ve bulundurma'dan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl temmuz ayında görülen duruşmada karar çıktı. Heyet, sanık Cemal Kusuvoğlu'na önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından Kusuvoğlu'nun olay günü öldürülen Özlem Eryakşi ile tartışmasını göz önüne alıp, bu durumu haksız tahrik olarak kabul edip, cezayı 24 yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti, Cemal Kusuvoğlu'nu ayrıca ruhsatsız silah taşıması nedeniyle 2 yıl hapis ve 60 gün adli para cezasına çarptırdı.

YENİDEN YARGILANDI

Tarafların itirazları üzerine dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi. İlk duruşmada yapılan savunmaların ardından savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, maktulün giriş yarası ile çıkış yarasının bulunduğu açının, bir kişinin yanlışlıkla kendisini o bölgeden vurmasının hayatın olağan akışına uymadığını belirtip, sanık Kusuvoğlu'nun 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'nde 9 Nisan'da görülen duruşmada karar çıktı. Heyet, sanığı oy çokluğuyla 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

SAVUNMALARINA İTİBAR EDİLMEDİ

Sanık Kusuvoğlu'na verilen kararın gerekçesi açıklandı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında, Kusuvoğlu'nun savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna vurgu yapılıp, savunmalarına itibar edilmediği belirtildi. Kararda; Kusuvoğlu'nun, öldürme eylemini ateşli silahla doğrudan Özlem'in hayati bölgesini hedef almak suretiyle gerçekleştirdiğinin altı çizilirken, olay sonrası pişmanlık göstererek ambulans çağırmış olmasının ceza açısından hafifletici bir etki yaratmadığı vurgulandı.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI BOZULDU

Kararda; sanığın Özlem'i kasten öldürdüğü belirtilip, üzerine atılı suçu işlediği yönündeki ilk derece mahkemesinin takdir ve gerekçesinde hukuka aykırılık bulunmadığının altı çizildi. İlk derece mahkemesinin olayın bir tartışma sonrası meydana geldiğini kabul ederek sanık lehine 'haksız tahrik' indirimi yaptığı, ancak sanığın savunmalarında sürekli olarak 'tartışma yaşanmadığını' belirtmesi ve dosyada Özlem'in sanığa yönelik herhangi bir tahrik edici söz ya da davranışının tespit edilememesi nedeniyle bu indirimin hatalı olduğunun anlaşıldığına yer verildi. Bu nedenlerle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi tarafından ilk derece mahkemesinin kararının kısmen bozulduğu, sanığın 'Kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediğine hükmedildiği ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanmaması gerektiğine oy çokluğuyla karar verildiği gerekçede yer aldı.

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Kaynak: DHA

Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemal Kusuvoğlu'na Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası - Son Dakika

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