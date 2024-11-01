Cemil Tugay, Menemen Belediyesi'nin Borçlarının Nasıl Kapatıldığını Açıkladı: Büyükçe Bir Araziyi Hazine, Belediyeye Hibe Etti.

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, babasını kaybeden İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan'a başsağlığı ziyaretinde bulundu. Tugay, ziyaret sırasında iktidarın belediye borçlarının tahsiliyle ilgili tutumunu eleştirerek, "Geçen ay bütün CHP'li belediyeleri tehdit ettiler. Geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz SGK'ya 800 milyon lira para ödedik. Bize bunu yapıyorlar ya, Menemen'de ne yapıyorlar? Büyükçe bir araziyi Hazine, belediyeye hibe etti. Belediye de onu tekrar devlete vergi borcuna saydıracak şekilde vermeyi teklif etti. Önce Hazine belediyeye arsa hibe ediyor. O da borcuna karşılık onu veriyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan'ın vefat eden babası Hüseyin Kemal Karabolat için taziye dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da eşlik etti. Ziyarette İYİ Partili yöneticiler de yer aldı.

"Birlik ve beraberlik içinde olalım"

Hükümetin kente yatırım ve hizmet getirme noktasında üstüne düşen görevi yerine getirmediğini belirten Başkan Tugay, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve yerel dinamiklerle birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışmayı amaçladıklarını aktardı. Başkan Tugay, "Dayanışmamız olsun. Birbirimizi doğru anlayalım. Bu bir oy devşirme, kazanma çalışması, yaklaşımı değil. İzmir'in çözülmesi gereken sorunları var. Hep dayanışma içinde olalım. İzmir'in biraz daha sesi güçlü çıksın. Kitlesel olarak aynı fikirde olduğumuzu herkes görsün" dedi.

İYİ Partili Başkan Doğan ise aynı fikirde olduğunu belirterek, "Bunu üst menfaat olarak görüyorum" cevabını verdi.

"İzmir'deki insanlara yapılacak hizmetlerden 800 milyon lira alındı"

CHP'li belediyelerin vergi ve SGK borçları üzerinden hükümet tarafından tehdit edildiğini ifade eden Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ödemelere ilişkin de bilgi verdi. Başkan Tugay, "Bu ülke ekonomik kriz yaşadı. Ben Karşıyaka Belediye Başkanıydım. Önce pandemi yaşadık, arkasından çok ağır bir ekonomik kriz yaşadık. Belediyelerin hepsinde ücretler yükseldi. 10 katına falan çıktı. Öylesine bir enflasyon oldu. Bunlardan dolayı da vergi ve SGK ödemelerinde bütçe büyüdü, ödeyemedik. Hiçbir belediye ödeyemedi. Ödeyebilen belediye yok. Ödemesi için bütün hizmetlerini durdurması ve kaynaklarını SGK'ya vermesi gerekiyor. Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle belediyeler bugün vergi ve SGK borcu sıkıntısı yaşıyor. Burada bir usulsüzlük, yolsuzluk hikayesi yok. Belediye devletin kurumu sonuçta. Böyle bir ortamda geçen ay bütün CHP'li belediyeleri tehdit ettiler. ya bize yüklü ödemeler yapacaksanız ya da hesaplarınıza bloke koyacağız, maaşlarınızı bile ödeyemeyeceksiniz noktasına geldiler. Geçen ay İzmir Büyükşehir Belediye olarak biz SGK'ya 800 milyon lira para ödedik. 800 milyon liraya bu şehirde neler yapılır, düşünün. Ama ödedik, ödemek zorunda kaldık. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını yine duydum. 'O belediyelerden hepsini söke söke alacağız' şeklinde tehdit eder gibi açıklama yapıyor. Hakikaten bu akıl alır bir şey değil. Senin tehdit ettiğin kurum, vatandaşa hizmet eden bir kamu kurumu. Bizim verdiğimiz 800 milyon lira bugün sahada yapacağımız çalışmalardan, insanlara yapacağımız hizmetlerden alınmış bir para. Biz cebimizden çıkarıp vermiyoruz ki bu parayı" şeklinde konuştu.

"Türkiye Menemen'de herhalde ilki gördü"

AK Partili Menemen Belediyesi'nin borçlarını da hatırlatan Tugay, "Kendi memleketine, kurumuna saygısı olmayan, kendi vatandaşına hizmete engel olmayı maharet sayan bir anlayışla yönetiyorlar. Bize bunu yapıyorlar ya, bak Menemen'de ne yapıyorlar? Büyükçe bir araziyi Hazine, belediyeye hibe etti. Belediye de onu tekrar devlete vergi borcuna saydıracak şekilde vermeyi teklif etti. Yıllardır camisini, okulunu bu borçlara saydıklarını biliyoruz. Çok örneği var. Aliağa'da da yaptılar, onu da biliyoruz. Türkiye'nin bir sürü yerinde öyle. Ama böylesi ilk görüldü herhalde. Önce Hazine belediyeye arsa hibe ediyor. O da borcuna karşılık onu veriyor" dedi.

"Erdoğan İzmir'i düşman körfezi gibi anlatıyor"

İYİ Partili Ülkü Doğan da, "İzmir ilk defa muhalif değil. Hiç iktidarla aynı yerde buluşamadık. Ama hiç bu kadar cezalandırıldığına da denk gelmedik. Tayyip Erdoğan'ın İzmit Körfezi'ni anlatırken 'Bak biz ne güzel temizledik ama İzmir Körfezi böyle' diyerek, İzmit'i kendi körfezi, İzmir'i düşman körfezi gibi anlatıyor olması aslında zihniyeti açıkça gösteriyor. Sizin iktidardan destek görmediğinizi yakın zamanda da görmeyeceğinizi anlamak zor değil" ifadelerini kullandı.

"900 binden fazla oy aldı, hiç sorumluluk hissetmiyor mu?"

Başkan Tugay da, "Benim kendi bahçemi yapmıyorlar ki. Körfez benim değil bu şehrin. 900 binden fazla insandan oy aldı Hamza Dağ. Kendinde hiç sorumluluk hissetmiyor mu? Bu insanlar bize oy verdi, hizmet etmemiz lazım demiyor mu acaba? Bu yolları, bu Körfez'i kullanmıyorlar mı? Vatandaşına, ülkesine, şehrine saygısı olması lazım" diye konuştu.