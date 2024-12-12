Cengiz Aytmatov 96. Yaşında Anıldı

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Dünyaca ünlü Kırgız yazar, devlet adamı, diplomat ve siyasetçi Cengiz Aytmatov, doğumunun 96'ncı yılında anıldı.

Yazar Aytmatov'u anmak için başkent Bişkek yakınlarındaki mezarlığa gelen ailesi ve sevenleri kabrine çiçek bırakıp dua etti.

Aytmatov, Kırgızistan'ın Talas bölgesinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelmişti.

Bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanan Aytmatov, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de vefat etmişti.

Aytmatov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde babası Toleykul Aytmatov'un mezarı yanında toprağa verilmişti.

Türkiye, Aytmatov'u 1970'te kaleme aldığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı romanıyla tanımıştı.