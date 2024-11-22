Cengizhan İçin 'Engelsiz Durağı' Yapıldı - Son Dakika
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Cengizhan İçin 'Engelsiz Durağı' Yapıldı

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Trabzon'da, 30 yaşındaki engelli Cengizhan Doğan için özel olarak hazırlanan 'Cengizhan'ın Engelsiz Durağı', artık soğuk ve yağışlı havalarda da araçları izleme imkanı sunacak. Aile, durak yapımından dolayı büyük bir mutluluk yaşıyor.

22.11.2024 14:25  Güncelleme: 14:33
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Yol kenarında araçları izlemeyi seven engelli Cengizhan için 'Cengizhan'ın Engelsiz Durağı' isimli bir durak yapıldı

TRABZON - Trabzon'da küçük yaştan itibaren araçları izlemeyi alışkanlık haline getiren 30 yaşındaki engelli Cengizhan Doğan için isminin yazılı olduğu bir durak yapıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Yenicuma mahallesinde yaşayan Hacı Bayram Doğan ve eşi Leyla Doğan, bedensel ve zihinsel engelli oğulları Cengizhan Doğan'ı, büyük bir ilgi duyduğu araçları seyredebilmesi için yaz-kış demeden her gün evlerine 300 metre uzakta bulunan otobüs durağına getiriyordu. Doğan ailesinin soğuk ve yağışlı havalarda yaşadığı zorluğu öğrenen Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Ahmet Kaya'nın talimatı üzerine harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Cengizhan için Yenicuma Mahallesi Gözaçan Cami mevkiinde, yağmur, rüzgar ve soğuktan korunarak araçları izleyebileceği, 'Cengizhan'ın Engelsiz Durağı' isimli bir durak yapıldı.

Ayrıca Başkan Kaya'nın da katılımıyla Cengizhan'a yeni bir tekerlekli sandalye ve ilgi duyduğu çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Cengizhan ve ailesi, durağın yapılmasından dolayı büyük bir sevinç yaşarken, baba Hacı Bayram Doğan, Başkan Ahmet Kaya ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Yenicuma Mahallesi Muhtarı Semra Halkevi, Cengizhan için yapılan durak için Başkan Ahmet Kaya'ya teşekkür ederek, "Cengizhan mahallemizin evladı. Arabaları seviyor, arabalara karşı çok büyük bir ilgisi var. Arabaları görmezse hem kendine hem ailesine rahatsızlık veriyor. Başkanım sağ olsun, Cengizhan için çok güzel, seyir terası gibi bir yer yaptı. Başkanıma çok teşekkür ederiz" dedi.

"16 senedir arabaları izliyor"

Baba Hacı Bayram Doğan ise, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu durağı bize yaptı. Soğukta, yağmurda ıslanmadan Cengiz'imizi getirip arabaları izlemesini sağladı. Çok sağ olsun. Cengizhan yağmur, çamur, kar, kış demeden her gün buraya gelmek istiyor. 16 seneden beri, saat 12: 00'de geliyoruz. 3'e, 4'e kadar burada arabaları izliyor" şeklinde konuştu.

"Normal bir çocuk olarak yetiştirdim"

Anne Leyla Doğan da, yapılan durak sayesinde Cengizhan'ın araçları rahat bir ortamda izleyebileceğini belirterek, Başkan Kaya'ya teşekkür etti. Anne Doğan, "Cengizhan 9 yaşındayken, başka mahallede oturuyorduk. 9 yaşından beri sokaklarda geziyor. Engelli değil de normal bir çocuk olarak onu yetiştirdim. Kendini ifade edemediği için sıkıntılı zamanları da oluyor. Gittiği yerde düşebiliyor. Motor algısı az olduğu için çukurları falan bilmiyor. Ama yine de şükürler olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Günde 2-3 saat arabaları izliyor ve rahat ediyor" diye konuştu.

"Gönül rahatlığıyla arabaları izlesin"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bize bilgisi geldiğinde, 'Cengizhan üşümesin, ona güzel bir durak yapalım dedik. Buradan gönül rahatlığıyla izlesin arabaları. Burası senin, artık güle güle kullan" ifadelerini kullandı.

Cengizhan İçin \'Engelsiz Durağı\' Yapıldı
Kaynak: İHA

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