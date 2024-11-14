Çeşme Belediyesi ile DİSK Arasında Tarihi Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Lal Denizli, "Birlikte dayanışacağız. Birlikte Çeşme'yi daha güzel yarınlara taşıyacağız. İyi koşullarda çalışmanız için üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim. Sözleşme herkes için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Çeşme Belediyesi ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi için 8 Kasım 2024 Cuma günü yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı, imzalar ise bugün atıldı. İşçiler, belediye tarafından yapılan teklifin kabulü için geçen günlerde sandık başına giderek kararını verdi. Çeşme Belediyesi'nin önerdiği teklif, işçilerin yüksek "evet" oyu vermesi ile kabul edildi ve cuma günü anlaşma sağlanmış oldu. Bugün düzenlenen imza töreni ile Çeşme Belediyesi yeni dönemde DİSK ile anlaşarak, İzmir'de ilk Toplu İş Sözleşmesi'ni imzalayan belediye oldu.

Toplu İş Sözleşmesi imza töreni ise Çeşme Belediye binası önünde gerçekleştirildi. Tören, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Türkiye Genel Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel İş Sendikası) İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Aydın Tekin ve belediye emekçilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

"Koşulların daha iyiye gideceği yarınlar için çalışıyoruz"

Törende yaptığı konuşmada, Çeşme Belediyesi olarak her emekçinin maaşını zamanında ve eksiksiz alabilmesi için topyekün çalıştıklarını ifade eden Başkan Denizli, "Yarının maaşını eksik ödemek, hiç ödeyememek ya da geciktirmek en büyük kabusumuz. Bunun yaşanmaması için ciddi bir mücadele sarf ediyoruz. Çünkü belediyenin gelirleri sabit ve maalesef gelir gider tablomuz birbiri ile örtüşmüyor. Devlet maalesef, hayat enflasyonunda belediyeye ve emekçilere ayırdığı ödenekler ile aynı oranda zam yapmıyor. Biz de koşulların daha iyiye gideceği yarınlar için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Demokrasi kazandı"

Sözleşmenin sorunsuz bir şekilde hayata geçirilmesi ve işçilerin zor durumda kalmaması için 7 saat süren toplantının ardından sandığa gidildiğini ifade eden Denizli, "Demokrasi kazandı. Bu da İzmir'de sanırım daha önce hiç yapılmamış bir uygulama. Bana sandığa gitme kararı aldık dediklerinde yolunuz açık olsun dedim. İşçilerimiz kendi özgür iradeleri ile sandığa gidip oy verdiler. İradenizi kendiniz ortaya koydunuz. Katılımcı bir anlayışla geleceğinizi kararlaştırdınız" dedi.

"Çeşme'mizi hep birlikte daha güçlü yarınlara taşıyacağız"

Denizli, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Burada birlikte dayanışacağız. Birlikte gelişeceğiz, birlikte büyüyeceğiz, birlikte Çeşme'yi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Emek benim başımın tacı. İyi koşullarda çalışmanız için ben üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim. Bugünün ekonomik koşullarında bizlere mahkum edilen bu gerçeği kabul etmemek zorundayız. Özgür iradenizle vermiş olduğunuz kararınız için teşekkür ediyorum. Çeşme'mizi hep birlikte daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Sözleşme herkes için hayırlı uğurlu olsun."

"Sözleşmenin emekçilere ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da Belediye Başkanı Lal Denizli'ye teşekkür ederek, "Sözleşme herkes için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Genel İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Aydın Tekin ise "Çeşme'nin ilk kadın Belediye Başkanı Lal Denizli'ye teşekkür ederim. Sözleşmenin Çeşme halkına, Çeşme Belediyesi emekçilerine ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" dedi.