Çeşme Belediyesi\'nin Fahiş Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

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(İZMİR) - Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çeşme genelindeki zincir marketlerde 'fahiş' fiyatlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, halkın, güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmesi için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, hem haksız kazancı önlemek hem de halk sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak için çalışıyor" dedi.

Çeşme Belediyesi, halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla ilçe genelindeki zincir marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, marketlerdeki ürünlerin fiyat etiketi ve son kullanma tarihi gibi unsurlar tek tek incelendi.

Ürünlerin kasa ve reyon fiyatları arasında uyum olup olmadığını kontrol eden ekipler, ürünlerin fiyat karşılaştırmasının yanı sıra halk sağlığını korumak adına son kullanma tarihlerini de kontrol etti. Kasa ve reyon fiyatlarında uyuşmazlık görülen işletmeler, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'ne; son kullanma tarihi geçen ürünleri raflarında bulunduran işletmeler ise İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirildi.

"Sağlıklı, güvenilir ve adil bir Çeşme için durmadan çalışıyoruz"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, denetimlerin halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması açısından önem taşıdığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizdeki işletmeleri titizlikle denetleyerek hem haksız kazancı önlemek hem de halk sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak ve halkımızın, güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmesi için kararlılıkla çalışıyor. Çeşme'de herkesin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceği bir ortam oluşturmak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Sağlıklı, güvenilir ve adil bir Çeşme için durmadan çalışmaya devam ediyoruz."