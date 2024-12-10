Çeşme'de Gençlik Buluşması ve Erasmus Etkinliği

Güncel

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "International Youth Talk" etkinliğinde Erasmus ve proje kapsamında İzmir'e gelen üniversite öğrencileri ile buluştu. Çeşme'de gençlere ilişkin yaptıkları çalışmalardan bahseden Denizli, "Gençlik toplantıları düzenliyoruz ve açık mikrofon seansları yapıyoruz. Zaman sınırlaması yok, kelime sınırlaması yok çünkü hepimizin birbirimizi dinlemesi gerekiyor" diye konuştu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Erasmus ve proje kapsamında İzmir'e gelen üniversite öğrencileri ile "International Youth Talk" etkinliğinde bir araya geldi. 2-11 Aralık tarihleri arasında Çeşme'de bulunan gençlerle gerçekleştirilen etkinlikte, Başkan Lal Denizli'nin yanı sıra Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen e.V. (NEMO) Genel Başkanı Dr. Elizabeth Beloe ve Türkiye, Bulgaristan, Sırbıstan, Romanya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya'dan gelen 18-30 yaş arası 105 öğrenci yer aldı.

Denizli, yerel yönetimler, gençlik katılımı ve Çeşme'ye ilişkin görüşlerin paylaşıldığı buluşmada yaptığı konuşmada, "İzmir, Ege Bölgesi'nin incisi olarak bilinir. Çeşme, zengin tarihi ve kültürel geçmişiyle bu güzelliğin bir parçası. Ayrıca, inanılmaz denizi, plajları, yıl boyunca yayılan festivalleri ve güzel doğası ile de. Çeşme ayrıca spor, sanat ve kültürel etkinlikler açısından da önemli bir destinasyon. Çeşme'de gençlerin birçok farklı alanda kendilerine göre bir şeyler bulabilecekleri birçok yarışma, müsabaka, etkinlik ve projeye ev sahipliği yapıyoruz. Çeşme'yi daha sürdürülebilir bir ilçe yapmak için her gün çalışıyoruz" dedi.

Gençlerin sorularını yanıtladı

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Denizli, Çeşme'de gençlere yönelik hangi projelerin olduğuna ilişkin gelen soruya şöyle yanıt verdi:

"Çakabey Kültür Merkezi adında bir alanımız var. Çok eski bir kültür merkezi. Çakabey Kültür Merkezi'ne yeni bir tiyatro sahnesi, yeni sinema salonu, dans stüdyosu ve kurs derslikleri yaparak tam bir kültür merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Kampüs Alaçatı diye gençlik merkezi yapacağımız bir projemiz var. Bu proje için Gençlik Buluşması düzenledik, 'Bu alanda ne olsun istersiniz' diyerek gelen fikirleri listeledik. Çünkü gençlerden gelen fikirlerin olduğu bir mimari yarışmaya çıkacağız ve proje yüzde yüz katılımcı esaslarla şekillenmiş olacak."

"Gençlik toplantıları düzenliyoruz"

Çeşme'nin rüzgar sörfü alanında çok önemli bir yere sahip olduğunu sözlerine ekleyen Denizli, Çeşme'deki proje ve çalışmalara ilişkin yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Dünya çapında birçok farklı ulusal ve uluslararası turnuvalarımız var. Yakın zamanda büyük bir bisiklet maratonu düzenledik, farklı ülkelerden binlerce insanı Çeşme'de ağırladık. Sanat alanında, yakın zamanda Arkas Sanat Alaçatı'yı hayata geçirdik. Bu merkez, çağdaş bir sanat alanı, ayrıca çocuklarla ve gençlerle bazı atölyeler yapılıyor. Ayrıca, gençlerle daha fazla vakit geçirmeye çalışıyorum. Gençlik toplantıları düzenliyoruz ve açık mikrofon seansları yapıyoruz. Zaman sınırlaması yok, kelime sınırlaması yok, eleştiri sınırlaması yok çünkü hepimizin birbirimizi dinlemesi gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve ilçemizi gençler için daha tercih edilebilir bir yer haline getirmeye çalışıyoruz."