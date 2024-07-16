Çeşme'de kaybolan gençten 1 yıldır haber alınamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çeşme'de kaybolan gençten 1 yıldır haber alınamıyor

Çeşme\'de kaybolan gençten 1 yıldır haber alınamıyor

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinden eğlenmek için gittiği Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde kaybolan Veli Eren Atay'dan (19), 1 yıldır haber alınamıyor. Baba Mehmet Atay 'Uykumuz kalmadı. Suyun bile tadını alamıyoruz artık. Sabırla bekliyoruz. Mucize bekliyoruz. İsyan etmek yok' dedi.

16.07.2024 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinden eğlenmek için gittiği Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde kaybolan Veli Eren Atay'dan (19), 1 yıldır haber alınamıyor. Baba Mehmet Atay "Uykumuz kalmadı. Suyun bile tadını alamıyoruz artık. Sabırla bekliyoruz. Mucize bekliyoruz. İsyan etmek yok" dedi.

Marangoz Mehmet Atay (49) ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay çiftinin 2 erkek çocuğunun büyüğü olan ve diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz 2023'te, öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için Karşıyaka'daki evinden çıkıp, Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız 4 arkadaşı, mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERDİ

Oğullarının hayatından endişe eden Ebru-Mehmet Atay çifti, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen zamana rağmen Veli Eren Atay'dan haber alınamadı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veli Eren'i bulmak için çalışmalarını sürdürürken, sanat dünyasından birçok isim de Veli Eren'in bulunabilmesi için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak destek verdi. Veli Eren'in bulunması için fotoğrafı ile cep telefonu numarasının olduğu 'kayıp' afişleri bastıran aile, sokak sokak gezip, herkesten destek istedi. Ancak aradan geçen 1 yıla rağmen Veli Eren Atay'dan bir haber yok.

CEP TELEFONU BULUNDU

Polis, Veli Eren Atay'ın cep telefonuna ulaştı. Polis, telefonun sinyallerini takip ederek Manisa'daki bir ailede olduğunu tespit etti. Bir süre aile takibe alındı. Ancak ailenin olayla bir ilgisinin olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine polis, Manisalı ailenin bilgisine başvurdu. Ailenin telefonu Atay'ın ortadan kaybolduğu gün Çeşme'de plajda buldukları, bir süre evde tuttuktan sonra format attırıp, kullanmaya başladıkları anlaşıldı. Telefon geçen ay, Atay'ın ailesine teslim edildi.

SOMUT BİLGİSİ OLAN EMNİYETE BAŞVURSUN

Veli Eren Atay'ın annesi Ebru Atay, "Tam bir sene oldu. Bir sonuç çıkmadı. Çok koşturduk. Sosyal medyada çok fazla takipçi kitlesine ulaştık. İhbarların çoğu asılsız çıktı. Tek amacımız, Eren'in 16 Temmuz'da son görüldüğü iddia edilen koydan bir görüntüye ulaşmaktı. Çok yıprandık, sinirlerimiz aşırı bozuk. 1 yıl uykusuz ve acı içinde geçti. Gelen ihbarlar asılsız olduğu için hiçbir işe yaramadı. Oğlum Veli Eren hakkında somut bilgisi olan lütfen emniyete başvursun" dedi.

Baba Mehmet Atay da "Uykumuz kalmadı. Suyun bile tadını alamıyoruz artık. Devamlı Murat Göğebakan'ın söylediği bir şarkı var. 'Hasretinle yandım gönlüm' diye. Her gün onu dinliyorum. Sabırla bekliyoruz. Mucize bekliyoruz. İsyan etmek yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mehmet Atay, Karşıyaka, Alaçatı, Çeşme, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de kaybolan gençten 1 yıldır haber alınamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis’e sunuluyor En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis'e sunuluyor
09:14 Hulusi Akar’dan “3. Dünya Savaşı çıkar mı“ sorusuna tedirgin eden yanıt Hulusi Akar'dan "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna tedirgin eden yanıt
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
05:19 Suikast girişimi sonrası Trump’tan gövde gösterisi Suikast girişimi sonrası Trump'tan gövde gösterisi
10:03 Arda Turan özellikle istiyor Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor’a doğru Arda Turan özellikle istiyor! Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor'a doğru
10:00 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar
09:54 Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı
09:45 Bir ilk Lübnan dizisi Al Hayba’nın yerli uyarlaması geliyor Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor
09:15 Bu akşam İstanbul’a geliyor Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe’de Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de
08:58 Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar! Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor
08:51 Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı
08:34 Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 10:33:55. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme'de kaybolan gençten 1 yıldır haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement