Çeşme'de Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Çeşme'de Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

30.11.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanda, iki grup arasından "kız meselesi" nedeniyle başladığı öne sürülen kavganın asıl nedeni "pes" dedirtti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fahrettinpaşa Mahallesi'nde bir kafede tartışmaya başlayan iki grup sözleşip ormanda buluştu. Burada yeniden tartışmaya başlayan gruptan B.B. (21), tabancasıyla peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Azat Demir (23), Abdurrahim Doğan (19) ve Mehmet Sait Medeni (19) hayatını kaybederken, A.M. ise yaralandı.

Yaralı şahsın hastanedeki tedavisi sürerken ölenlerin cansız bedenleri otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

'BİRİ KAFA ATINCA BEN DE ATEŞ ETTİM'

Olayın akabinde B.B'nin arkadaşları O.A. (20) ve Ö.Ö. (18) gözaltına alındı. Motosikletiyle kaçan B.B. de dün sabah polis ekipleri tarafından yakalandı. B.B. polisteki ifadesinde, "Kafedeki tartışma ormanlık alanda sürdü. Yaşanan arbede de birisi bana kafa attı. Ben de tabancayı kullandım." dedi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çeşme\'de Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: DHA

3-sayfa, Güncel, İzmir, Kavga, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'de Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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