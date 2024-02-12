İzmir'in Çeşme ilçesinde "suç gelirlerinin aklanması", "görevi kötüye kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın ikinci ayağında İzmir, İstanbul ve Gaziantep'te gözaltına alınan 6 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Daha önce Çeşme'de gümrük memuru olarak görev yapan ancak benzer suçlamalardan dolayı 2017 yılında ihraç edilen S.Y. ile N.Ç, S.T, C.A, H.S, ve T.M, Çeşme Adliyesine sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Hakkında yakalama kararı verilen bir şüphelinin, yurt dışında olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 12'ye çıktı.
Operasyon
Çeşme ilçesinde 11 Ocak'ta operasyon düzenlenmiş, 4'ü gümrük memuru 6 şüpheli yakalanmıştı.
"Suç gelirlerinin aklanması", "görevi kötüye kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" gibi suçlar işlediği öne sürülen şüphelilerin, 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ile 6 milyon 950 bin Danimarka kronunu, sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterdikleri ve sisteme dahil ettikleri öne sürülmüştü.
Şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın ikinci ayağında 7 şüpheli hakkında daha yakalama kararı verilmiş, şüphelilerden 4'ü İstanbul, 1'i İzmir, 1'i de Gaziantep'te gözaltına alınmıştı.
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Son Dakika › Güncel › Çeşme'de suç gelirlerinin aklanması operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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