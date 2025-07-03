Çeşme'deki Yangın Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika
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Çeşme'deki Yangın Kontrol Altına Alınıyor

03.07.2025 16:02
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İzmir Valisi Elban, Çeşme yangınının kontrol altına alındığını, can kaybının olmadığını belirtti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme'deki yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Elban, alevlerin sıkıştırıldığını belirtip, "Can kaybımız ve yaralımız yok. Aktif olarak arkadaşlarımız havadan ve karadan müdahale ediyorlar. Saatte 85 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle hem yangın çok hızlı yayılıyor hem düzensiz rüzgardan alevler yön değiştiriyor. Havadan ve karadan müdahale noktasında mücadeleyi ciddi manada zorluyor. Tüm arkadaşlarımızın çabasıyla yangın, oto yolun olduğu bu bölüme sıkıştırılmış durumda. İnşallah çok kısa zaman içinde 'Kontrol altına alındı' bilgisini vermeyi hedefliyoruz. Otoyol da trafiğe kapatılmış durumda. Çok kısa süre içinde trafiğe açacağız. Görüş alanı da açılmaya başladı" dedi.

'ÇIKIŞ SEBEBİ ELEKTRİK HATLARI'

Çeşme ve Ödemiş yangınlarının elektrik hatlarından çıktığını belirten Vali Elban, "Gün içerisinde 9 uçak ve 22 helikopterle hem Çeşme hem Ödemiş yangınına müdahalemiz devam ediyor. 110 civarında kara aracı, 6 bini aşkın personelle karadan da mücadelemiz sürüyor. 8 günden beri ilimizin çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlar sebebiyle arkadaşlarımız havadan ve karadan büyük bir mücadele veriyorlar. Onlar da bu yangının en kısa sürede söndürülmesi için yoğun çaba içindeler. Ödemiş'te ve Çeşme'deki yangınlar ile hafta sonu Seferihisar'da, daha önce Foça ve Aliağa'daki yangınlarımızın tamamı elektrik hatlarından kaynaklı başladı. Elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar, otları tutuşturdu ve ormana yayıldı. İnsan kaynaklı ve sabotajdan kaynaklı yangınımız yok. Ödemiş'te dün akşam itibarıyla yangın başladı. 2 köyümüzü tahliye etmek için çaba sarf ettik. Mahsur kalan 37 vatandaşımızı orman teşkilatımızın, jandarmamızın, kaymakamımızın yoğun çabasıyla yangının arasından çıkardık" diye konuştu.

'DUMANDAN ETKİLENEREK VEFAT ETTİ'

Vali Elban, Ödemiş'te bir kişinin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirterek, "Ailesi, 81 yaşında olan yaşlı amcamızı evden çıkaramadan, dumandan etkilenerek vefat ettiğini gördük. Kendisine Allah'tan rahmet dilerim. Ödemiş'teki yangımız henüz kontrol altına alınmış değil. Ancak bir noktaya iyice baskılanmış durumda. İnşallah orayla ilgili de iyi haber vermeyi bekliyoruz. Son 7-8 günden beri havadan ve karadan orman, AFAD, itfaiye, belediye, UMKE, emniyet, jandarma tüm ekiplerimiz çok uyum içinde ve yoğun bir gayretle orman yangınlarıyla mücadele konusunda olağanüstü mücadele verdiler. Büyük fedakarlık gösteriyorlar. Birkaç gündür uyumayan arkadaşlarımız var. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah onların emeklerinin karşılığı olarak da sizlere en kısa zamanda güzel haber vermeyi temenni ediyorum" dedi.

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2 SAAT SONRA AÇILDI

Öte yandan saat 12.30 sıralarında kapatılan İzmir-Çeşme Çevre Yolu, saat 14.30 sıralarında tekrar ulaşıma açıldı.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çeşme'deki Yangın Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika

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