Çeşme, Veloturk Gran Fondo'ya 8. kez ev sahipliği yapacak

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(İZMİR) - Çeşme, Veloturk Gran Fondo by Salcano'ya 8'inci kez ev sahipliği yapacak. Yarın başlayacak organizasyonda, bisiklet tutkunları pedal çevirecek. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli organizasyon öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Spor aktivitelerini artırarak çocuklarımızın spora erişimini sağlamak için çaba ortaya koyuyoruz. Farklı birçok sportif organizasyona yer vermek için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

İzmir'in muhteşem plajları, festivalleri ve eşsiz Ege lezzetlerinin yer aldığı Çeşme'de Veloturk Gran Fondo rüzgarı esecek. Çocukları karne hediyesi olarak bisikletleri ile buluşturabilmeyi amaçlayan amatör yol bisiklet yarışı, spor ile sosyal farkındalık oluşturacak. "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olmak için bisikletseverleri bir araya getiren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, bu sene 8'inci kez Çeşme'de gerçekleşecek.

Organizasyon öncesinde düzenlenen basın toplantısına; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar ve Argeus Travel & Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ile davetliler katıldı.

Denizli: Çocuklarımızın spora erişimini sağlamak için çaba ortaya koyuyoruz

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Spor aktivitelerini artırarak çocuklarımızın spora erişimini sağlamak için çaba ortaya koyuyoruz. Farklı birçok sportif olaya yer vermek için büyük çaba sarf ediyoruz. Kaymakamımız büyük bir özveri ile sporun birleştirici gücüne inanarak büyük çaba ortaya koydu. Biz bir turizm kentiyiz. Bölge esnafımızın tam işler bitti endişesi varken böylesi organizasyonlarla Çeşme'nin canlanması bir hayli önemli. Organizasyon sadece bir yarış değil; sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkatleri çekiyor. Bu tip aktivitelere evsahipliği yapmaktan büyük şeref duyuyorum. 12 ülkeden katılımcının yer alacağı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hem esnafımızın yüzünün güldüğü hem de kazasız belasız tüm sporcularımızın unutulmaz hafta sonu geçireceği bir etkinlik olur" dedi.

Fun Ride düzenlendi

Basın toplantısının ardından Çeşme merkezde Fun Ride etkinliği düzenlendi. Organizasyonda; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz pedal bastı.

12 ülkeden 708 sporcu yer alacak

Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'ya bu yıl Türkiye'nin yanı sıra; Yunanistan, Bulgaristan, Danimarka, İngiltere, Kazakistan, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere toplam 12 ülkeden 708 sporcu katılacak.

Üç ayrı güzergahtan oluşan amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da katılımcılar 91K'lık Salcano, 67K'lık Totoya Hybrit ve 41K'lık Çeşme parkurlarda kıyasıya mücadele verecek. Organizasyon UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecek.