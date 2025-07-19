Cevdet Yılmaz AJet Yönetimi ile Görüştü - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz AJet Yönetimi ile Görüştü

19.07.2025 10:10
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AJet'in büyümesini ve projelerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ile makamında bir araya geldi.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile AJet Genel Müdürü Sarp'ın yaklaşık bir saat süren görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Yılmaz, burada yaptığı değerlendirmede, AJet'in şirketleşme sürecini başarıyla tamamladığına dikkati çekerek, şirketin "Ada Kıbrıs" projesine verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Yılmaz, başta "Ankara+ (Plus) Projesi" olmak üzere AJet'in diğer faaliyetlerinin sektöre önemli katkılar sağladığını ifade etti.

AJet Genel Müdürü Sarp da görüşmede, AJet'in özellikle Ankara merkezli seferlerde önemli noktaya geldiğini ve Esenboğa Havalimanı'ndan en fazla sefer yapan hava yolu şirketi olduklarını aktararak, "Esenboğa bizim evimiz, buradan 32 iç hatta uçuyoruz. Ankara'dan KKTC dahil 22 ülkede 29 noktaya sefer düzenliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara'dan dünya başkentlerine hava köprüsü kurduk"

AJet olarak yaptıkları seferlerle Ankara'dan dünya başkentlerine hava köprüsü kurduklarını belirten Sarp, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Ankara'dan Kahire, Şam, Üsküp gibi önemli başkentlere direkt seferler başlattık. Gelecek dönemde Ankara'dan Barcelona, Madrid, Brüksel, Milano ve Roma'ya direkt seferler başlatmayı planlıyoruz. Tabi bunun süreçleri oluyor. Gerekli izinler tamamlandıktan sonra Ankara ile Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın birçok kentiyle hava köprüsü kuracağız. Başkentin dış bağlantılarının artması, bölgesel kalkınmaya da katkı sağlar. Bu noktada savunma sanayi şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ile yerel şirketlerle işbirliğini önemsiyoruz."

"Ağustosta 'Ada Kıbrıs' projesini Londra'da tanıtacağız"

Sarp, Türk Hava Yolları ile ortak yapılan "Ankara+ (Plus) Projesi"yle Ankara ve çevresine turist getirdiklerini bildirdi.

Bu projeyle Ankara'ya yurt dışından getirilen turistlerin kentte iki gün geçirdikten sonra çevredeki 15 şehirden en az bir ya da ikisini kara yoluyla ziyaret ettiğini aktaran Sarp, turistlerin bu şehirlerdeki tarihi ve doğal güzellikleri görme fırsatı bulduğunu belirtti.

Sarp, projenin, sadece Ankara'nın değil, İç Anadolu ve çevresinin turizm destinasyonu olarak konumlandırılmasında da önem taşıdığını vurguladı.

KKTC'yi uluslararası turizm arenasında marka haline getirecek "Ada Kıbrıs" projesinin önemine de dikkati çeken Sarp, projeyi ağustos ayında Londra'da tanıtacaklarını bildirdi.

Sarp, AJet'in stratejilerinin Türkiye'nin uluslararası hava trafiğindeki etkinliğini artırdığını da kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz AJet Yönetimi ile Görüştü - Son Dakika

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