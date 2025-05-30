Eşini başından vurularak öldürülmüş halde buldu, 2 çocuğuyla birlikte gözaltına alındı - Son Dakika
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Eşini başından vurularak öldürülmüş halde buldu, 2 çocuğuyla birlikte gözaltına alındı

Eşini başından vurularak öldürülmüş halde buldu, 2 çocuğuyla birlikte gözaltına alındı
30.05.2025 23:01
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, uyuduğu odada tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. 50 yaşındaki adamın cansız bedenini bulan eşi ve 2 oğlu gözaltına alınırken, olayda kullanılan tabanca ise odada bulunamadı.

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde 3 çocuk babası Şehmuz Atız, dün sabah kahvaltıya kalkmayınca eşi E.A., uyuduğu odaya gitti.

EŞİNİ ODASINDA BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULDU

Kapının kilitli olduğunu fark eden E.A., iddiaya göre komşusuna giderek yardım istedi. Komşusunun kapıyı kırmasıyla içeriye odaya giren E.A., eşinin kanlar içinde başından tabancayla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, 50 yaşındaki Atız'ın öldüğünü belirledi.

Eşini başından vurularak öldürülmüş halde buldu, 2 çocuğuyla birlikte gözaltına alındı

TABANCA ÖLDÜĞÜ ODADA BULUNAMADI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede olayda kullanılan tabanca Atız'ın öldüğü odada bulunamadı. Atız'ın cansız bedeni, kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek son yolculuğuna uğurlandı.

ANNE VE 2 OĞLU GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında polis, Şehmuz Atız'ın eşi E.A. ve oğulları T.A. ile zihinsel engelli olan S.A.'yı gözaltına aldı. Ailenin kızının ise olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Anne ve iki oğlunun emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eşini başından vurularak öldürülmüş halde buldu, 2 çocuğuyla birlikte gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Abdul Mecit el sabah:
    katil uzaktan değildir. 8 0 Yanıtla
  • 1931:
    Nasıl bir Türkçesizlik editör..Sürekli devrik cümleler ve başlıklar...!!! 1 0 Yanıtla
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