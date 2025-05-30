Eşini başından vurularak öldürülmüş halde buldu, 2 çocuğuyla birlikte gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde 3 çocuk babası Şehmuz Atız, dün sabah kahvaltıya kalkmayınca eşi E.A., uyuduğu odaya gitti.

EŞİNİ ODASINDA BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULDU

Kapının kilitli olduğunu fark eden E.A., iddiaya göre komşusuna giderek yardım istedi. Komşusunun kapıyı kırmasıyla içeriye odaya giren E.A., eşinin kanlar içinde başından tabancayla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, 50 yaşındaki Atız'ın öldüğünü belirledi.

TABANCA ÖLDÜĞÜ ODADA BULUNAMADI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede olayda kullanılan tabanca Atız'ın öldüğü odada bulunamadı. Atız'ın cansız bedeni, kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek son yolculuğuna uğurlandı.

ANNE VE 2 OĞLU GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında polis, Şehmuz Atız'ın eşi E.A. ve oğulları T.A. ile zihinsel engelli olan S.A.'yı gözaltına aldı. Ailenin kızının ise olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Anne ve iki oğlunun emniyetteki sorgusu devam ediyor.