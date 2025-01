Cezayir, BMGK'yı Acil Toplantıya Çağırdı

Güncel

NEW Cezayir'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, İsrail'in Gazze'deki sağlık tesislerine yönelik saldırılarını görüşmek için BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) yarın acil oturumla toplayacaklarını bildirdi.

Bendjama, Cezayir'in ocak ayı için BMGK başkanlığını devralması vesilesiyle basın toplantısı düzenledi.

Filistin meselesinin Cezayir için her zaman öncelikli bir konu olduğunu kaydeden Bendjama, 20 Ocak'ta Filistin konusunda üst düzey katılımlı BMGK oturumu düzenleneceğini, aynı zamanda bu ay içinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) durumunu ele almak için de toplantı gerçekleştireceklerini aktardı.

Bendjama, "Yarın bizim talebimiz üzerine İsrail'in Gazze'deki sağlık tesislerine yönelik saldırılarını görüşmek için BMGK toplanacak." bilgisini verdi.

Filistinli meslektaşlarıyla koordinasyon içinde gerekli her türlü adımı atmaya hazır olduklarını belirten Bendjama, Gazze konusunda yeni bir karar tasarısının hazırlanıp hazırlanmayacağının ise BMGK üyeleriyle istişarelere bağlı olduğunu aktardı.

Bendjama, BMGK'nin Arap üyesi olarak bölgeye yönelik hususların temel odak noktaları arasında olacağını belirterek, buna Lübnan, Suriye, Sudan ve Yemen'in de dahil olduğunu ifade etti.

Suriye

Suriye'deki gelişmelere ilişkin de konuşan Bendjama, BMGK'nin 2254 sayılı kararının biraz zaman aşımına uğradığının doğru olduğunu ancak temel ilkelerinin hala geçerli olduğunu dile getirdi.

Bendjama, Cezayir'in Suriye'yle çok eskilere dayanan dostane ilişkileri olduğuna işaret ederek, temel tutumlarının Suriye halkına kendi süreçlerini yürütürken destek vermek olduğunu söyledi.

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) yaptırım listesinden çıkarılmasına ilişkin bir adım atıp atmayacaklarına dair ise Bendjama, 8 Ocak'ta Suriye'ye ilişkin bir BMGK oturumu düzenleneceğini bildirdi.

Bendjama, bu konuya konseyin karar vereceğine işaret ederek, Suriye halkına en iyi yardımın nasıl sağlanacağının ele alınması gerektiğini, yaptırım listesinden çıkarılma hususunun da bu bağlamda düşünülmesi gerektiğini bildirdi.