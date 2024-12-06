Cezayir ve Güney Afrika'dan İsrail'e UAD Davası - Son Dakika
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Cezayir ve Güney Afrika'dan İsrail'e UAD Davası

Tebbun ve Ramaphosa, İsrail'in Gazze'deki suçları için Uluslararası Adalet Divanı'na davet ediyor.

06.12.2024 20:46
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Güney Afrikalı mevkidaşı Cyril Ramaphosa, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı işlediği suçlardan dolayı Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Tebbun, ülkesini ziyaret eden Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Güney Afrika'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçlardan dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanması için gösterdiği çabalardan övgüyle söz eden Tebbun, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu takdirle karşıladığını ve desteklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, krizlerin dış müdahaleden uzak, müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduklarını vurgulayarak "Cezayir ve Güney Afrika, kıtanın rolünü geliştirmek, BM Güvenlik Konseyi sisteminde reform yapılması ve adaletsizliğin düzeltilmesi talebini gerçekleştirmek için Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği içindeki çabaları yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldı." dedi.

Ramaphosa da İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlardan yargılanması için Güney Afrika'nın UAD'de açtığı dava hakkında Cezayir Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirdiğini söyledi.

Gazze'de işlediği savaş suçlarından dolayı İsrail aleyhine dava açtıklarını ve birçok ülkeden büyük destek aldıklarını ifade eden Ramaphosa, "Filistin'de uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep ediyoruz ve tüm ezilen halklarla dayanışma içindeyiz." diye konuştu.

Ramaphosa, ülkesinin saldırıların durdurulması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze halkına acil insani yardım sağlanması çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, ülkesi ve Cezayir'in, Filistin'de devam eden çatışmanın tek kalıcı çözümünün, Filistin halkına kendi kaderini tayin hakkının verilmesi olduğu konusunda hemfikir olduğunu aktardı.

Güney Afrika, geçen yıl kasım ayında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunmuştu.

Daha sonra Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezayir ve Güney Afrika'dan İsrail'e UAD Davası - Son Dakika

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