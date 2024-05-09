Cezayirli Gazetecilere Gazetecilik Etkileşim Programı Düzenlendi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle Cezayirli gazetecilere yönelik 3 günlük "Gazetecilik Etkileşim Programı" sona erdi.

15 Cezayirli gazetecinin katıldığı etkileşim programı, AAtölye'de düzenlenen sertifika programıyla sona erdi.

Sertifika programına Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Cezayir'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Faysal Allek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Oğuz Güner ve AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk katıldı.

AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, AA'nın 1920'de Anadolu'nun haklı mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulduğunu hatırlatarak, "Bugün 104 yaşında olan Ajans'ımız sadece haber üreten bir fabrika olmakla kalmayıp sosyal sorumluluktan kültür sanata birçok alanda bir akademi, bir okul misyonu da üstlendi." dedi.

2012'den bu yana AA Akademi yapılanması bünyesinde gerçekleştirdiği eğitim programlarıyla AA'nın bu misyonunu sürdürdüğünü belirten Peru, AA'nın düzenlediği eğitim programlarına 2023'te 1413'ü kurumdan, 170'i kurum dışından olmak üzere 1583 gazeteciye farklı konularda eğitimler verildiğini söyledi.

Peru, AA'nın 137 ülkede 39 ofis ve yayın merkeziyle faaliyet gösterdiğini, 76 farklı ülkeden abonesinin olduğunu, 13 farklı dilde yayın yaptığını ve 2023'te toplam 2,1 milyon içerik ürettiğini aktardı.

AA Akademi tarafından 2012'den beri profesyonel eğitmenlerce verilen Savaş Muhabirliği Eğitimi'ne dikkati çeken Peru, verilen "Savaş Muhabirliği Sertifikası"nın uluslararası geçerliliğe sahip olduğunu belirterek katılımcıları Savaş Muhabirliği Eğitimi'ne de davet etti.

Peru, Cezayirli gazetecilerin, Gazetecilik Etkileşim Programı kapsamında 3 günlük sürede önemli tecrübeler edindiklerini ve daha önce de 27 Cezayirli gazetecinin AA Akademi bünyesinde verilen enerji muhabirliği, savaş muhabirliği, afet haberciliği programlarına katıldığını kaydetti.

Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz, programı gerçekleştirdikleri için İletişim Başkanlığı ve AA'ya teşekkür etti.

Cezayir ve Türkiye halklarının kardeş olduğunu fakat devlet olarak ilişkilerinde "kayıp zaman" oluştuğuna dikkat çeken Küçükyılmaz, bu kayıp zamanı telefi etmek için çalışılması gerektiğini belirterek, "Bu etkinlik, bu koşmanın nişanelerinden, işaretlerinden bir tanesidir çünkü birbirimizin pozisyonlarını, birbirimizin tavırlarını, sorunlarını anlamaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Küçükyılmaz, 2010'da AA muhabiri Hakan Çopur ile Türk basınında "dış habercilik" üzerine bir çalışma yaptığını hatırlatarak, "O çalışmayı yaparken şunu fark etmiştim; 2010 yılı itibarıyla biz Türkiye'de, Türk basını olarak kavramlarımızı henüz inşa edememiştik. Batılı ajanslardan besleniyorduk. Müslüman dünyaya, özellikle Arap dünyasına, Orta Doğu'ya, Afrika'ya, Batılı tercüme kavramlar üzerinden bakmaktaydık ve bu bizim tarihsel dini, kültürel kardeşlerimizle bağımızı zedeleyen bir unsura dönüşmüştü. İşte o gün yaptığımız küçük mütevazı çalışmada ben gördüğümüz pek çok sorunun şimdi Türkiye'de ortadan kalktığını görüyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyanın çeşitli yerlerine muhabir yollayan ajansların, Batılı ve büyük sermayeye sahip olduklarına dikkati çeken Küçükyılmaz, bu ajansların kendi ideolojik öncelikleri çerçevesinde, siyasal öncelikleri çerçevesinde bir haber dili inşa ettiklerini söyledi.

Küçükyılmaz, kayıp zamanın telafisi için iki ülke arasındaki insan hareketliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

İki ülke arasında ortak tarihi şahsiyetlere de değinen Küçükyılmaz, bağların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Cezayir'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Allek de iki ülke arasında ortak tarih ve kültürün olduğunu belirterek iki ülkenin de aynı bakış açısına sahip olduğunu ve cumhurbaşkanları seviyesindeki görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti.

Gazetecilik Eğitim Programı'nda 15 Cezayirli gazeteci 3 gün boyunca birçok konu başlığı altında eğitimler aldı. Akademi bünyesinde eğitim alan Cezayirli gazeteci sayısı 42 oldu.

Veri Görselleştirme, Teyit Haberciliği, Görsel Yetkinlik, Sosyal Medya, Siber Güvenlik, Kriz Yönetimi ve Stratejik İletişim konularında uzman kişiler tarafından verilen eğitim sonrası katılımcılara sertifika verildi.