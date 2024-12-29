Chicago'da Müslüman Kongresi

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NEW ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşlarından Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından Chicago'da düzenlenen yıllık kongrede, gündemin ana konuları arasında Gazze ve Suriye'deki gelişmeler ön plana çıktı.

McCormick Place kongre merkezinde, "Zincirleri Kırmak ve Değişimi Yönlendirmek" ana temasıyla düzenlenen 3 günlük kongrede, İsrail'in işgal ettiği Gazze ve haftalar önce özgürlüğüne kavuşan Suriye'deki Müslümanların durumu konuşuldu.

Kongrede, tanınmış sivil aktivist, akademisyen ve ilim insanları çeşitli konularda konuşmalar yaparken çocuklar, kadınlar ve farklı yaş grupları için de ayrı faaliyetlere yer verildi.

Birçok ana ve yan etkinliğin yapıldığı kongredeki konuşmacılar arasında, Siraj Wahhaj, Dalia Mogahed, Omar Suleiman, Usame Cemal, Suhaib Webb, Nihad Awad ve Muhammed Katanani gibi ABD'de yaşayan Müslüman aktivist ve sivil toplum liderleri yer aldı.

Etkinliklerde, Gazze'de halen İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Filistinli Müslümanlar ve bir süre önce Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin düşmesinin ülke halkı üzerindeki etkileri, konuşmacıların en çok vurguladığı konular arasında yer aldı.

Kongre kapsamında, İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Enes Yalman, Gazze ile ilgili özel bir sunum yaptı.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dünya birinciliği bulunan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kuran tilavetiyle 26 Aralık'ta açılışı yapılan kongrede, İstanbul Çamlıca Camii Müezzini Mustafa Alphayta da cuma namazı dahil bazı vakitlerde ezan okudu.

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Tahir Bora Atatanır'ın da bazı oturumlara katılarak takip ettiği yıllık organizasyonda, ABD'nin farklı eyaletlerinden gelen on binlerce kişinin katılımıyla, İslam dünyasını ve her yaştan Amerikalı Müslümanı ilgilendiren çeşitli konular masaya yatırıldı, fikir alışverişinde bulunuldu.

ABD'deki Müslüman kongreleri

ABD'deki Güney Asya kökenli Müslümanlar tarafından 1968'de kurulan ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1977'de daha kapsayıcı çatı kuruluş haline geldi.

ABD'deki Müslümanları bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler gerçekleştirmek üzere Mısır ağırlıklı, Orta Doğu'dan Müslümanlar tarafından 1993'te kurulan MAS'ın ise ülkede 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.

ICNA, her yıl mayıs ayının sonuna doğru "Anma Günü" haftasında ABD'nin doğu yakası Washington-Baltimore civarında, MAS da aralık sonundaki Noel tatili haftasında Chicago'da olmak üzere yılda iki defa ABD'de yaşayan Müslümanlara yönelik büyük katılımlı kongreler düzenliyor.

Baltimore'daki kongrenin organizasyonuna ICNA, Chicago'dakine de MAS öncülük yapıyor.