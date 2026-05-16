CHP'li Bakan: Veli Ağbaba'ya atılan iftiralar partiye yöneliktir

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP'nin İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, CHP'ye yönelik baskılar ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin, "Veli Ağbaba'ya atılan ahlaksızca iftiralar sadece ona değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yönelik iftiralardır. Biz, Veli Ağbaba'nın ve onun nezdinde partimizin kurumsal kimliğinin yanındayız" dedi.

CHP'nin İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, saha çalışmaları kapsamında CHP Malatya İl Başkanlığı'nda Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Basına kapalı bölümde ise parti yöneticileri ve üyeleriyle söyleşi gerçekleştirildi.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok kıymetli konuklarımız var. Zaten sahada olan partimiz, iki haftadır Genel Başkanımızın da talimatıyla tüm baskılara, tüm iftiralara ve tüm operasyonlara karşı dimdik ayakta ve sahadayız. Bizler geçen hafta da, bu hafta da iki gündür sizler adına, sizleri temsilen korkmadığımızı belirtmek, yılmayacağımızı söylemek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin dimdik ayakta olduğunu göstermek için 81 ilde olduğu gibi Malatya'da da sahadayız. Baskılar arttıkça daha çok sahada olacağız. Umarız yerel seçimlerde olduğu gibi, ilk sandık kurulana kadar korkmadan, yılmadan çalışarak halkın iktidarını hep birlikte kuracağız."

"İKTİDARIN ARTIK TOPLUMA SÖYLEYEBİLECEK BİR SÖZÜ YOK"

CHP'nin iktidar tarafından ciddi bir saldırıya maruz kaldığını belirten Murat Bakan, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar tarafından ciddi bir saldırıya maruz kaldı. Bu saldırının tek bir sebebi var: İktidarın artık topluma söyleyebilecek bir sözü yok. İktidar olmak için topluma ne vaat etmeniz lazım? Refah vaat etmeniz lazım, güvenlik vaat etmeniz lazım, daha iyi eğitim vaat etmeniz lazım. Dış politikayla ilgili vaatleriniz olması lazım. Ama şu an iktidarın, bunca yıldan sonra, neredeyse çeyrek yüzyıla yaklaşan bir iktidar döneminin ardından topluma söyleyebileceği hiçbir şey yok."

19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımızı, Türkiye'nin en güçlü siyasi figürlerinden birisini, haksız ve hukuksuz yere cezaevine attılar. Silivri'de bugün hukuk mücadelesi veren Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımız var. Diğer taraftan partimize yönelik ciddi bir kurumsal saldırı söz konusu. Bunlar yetmiyormuş gibi şu an gayriahlaki, Cumhuriyet tarihinin görmediği ölçüde ahlaki standardı olmayan bir şekilde kadın milletvekillerimize ve arkadaşlarımıza yönelik saldırılar söz konusu.

Ancak tüm bunlar, onların iktidarı muhafaza etmeleri için yeterli değil. Çünkü biz politika üretmeye, sokakta siyaset yapmaya devam ediyoruz, mücadele ediyoruz. Genel Başkanımızın talimatıyla partimizin 81 ilinde MYK'mız, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz, politika kurullarımız, 81 il başkanımız, sandık görevlilerimiz; herkes tam kadro sahada. Ben geçen hafta Çanakkale'deydim, bu hafta buradayım, önümüzdeki hafta Kahramanmaraş'tayım."

"VELİ AĞBABA'YA ATILAN İFTİRALAR CHP'NİN KURUMSAL KİMLİĞİNE YÖNELİKTİR"

Bir gazetecinin, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında basında yer alan iddiaları sorması üzerine Bakan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en kıdemli siyasetçilerindendir. 2011 yılında milletvekili oldu. Ondan önce Malatya İl Başkanlığımızı yaptı. Partide üstlendiği tüm görevleri hakkıyla yerine getirmiş bir isimdir. İl başkanlığını hakkıyla yapmış, milletvekilliği döneminde Sayın Genel Başkanımızla birlikte 50'ye yakın cezaevinde binlerce mahkumla görüşmüş; bu insanların siyasi düşüncesine, etnik kökenine ya da inancına bakmadan çalışmalar yürütmüş bir milletvekilidir. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı, en kritik dönemde bu görevi hakkıyla yerine getirdi. Sendikalardan ve sivil toplumdan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı, onu da hakkıyla yaptı."

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 Mayıs seçimlerinden sonra değişimin öncülerinden biri oldu. Değişim sürecinde 'Ben kendim için hiçbir talepte bulunmuyorum. Ben makam, mevki talebinde değilim' diyerek hareket etti. Genel Başkanımızın kadim dostu olan bir milletvekilidir. Şu an partide ne Genel Başkan Yardımcısıdır ne de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde Politika Kurulu Başkanıdır. Bunları yapamaz mı? En iyisini yapar. Ama partinin başarısını kendi kişisel başarısının önünde gören bir insandır.

Ben 12 yıldır milletvekiliyim, üç dönemdir milletvekilliği yapıyorum, ön seçimden gelmiş bir milletvekiliyim. Bu süre içerisinde Plan ve Bütçe Komisyonu, Veli Ağbaba'nın başkanlığı döneminde olduğu kadar görünür olmadı. O görevde de harikalar yaratan bir arkadaşımızdır. Parayla, pulla işi olmayan bir insandır. Burada son derece başarılı bir iş yaşamı olan bir ailesi var. Dolayısıyla Veli Ağbaba'ya ahlaksızca atılan iftiralar sadece ona değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yönelik iftiralardır. Biz, Veli Ağbaba'nın ve onun nezdinde partimizin kurumsal kimliğinin yanındayız. Bununla ilgili söyleyecek tek sözümüz şudur: Kem söz sahibine aittir."

"BU AHLAKSIZ İFTİRALARI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"

Kadın milletvekillerine yönelik iddialara ilişkin de konuşan Bakan, şunları söyledi:

"Kadın milletvekillerimize yönelik atılan iftiralarla ilgili de şunu söylüyorum: İffetli kadınlara iftira atanlar, hem bu dünyada hem öbür dünyada lanetlenmiş insanlardır. Siyaset bu kadar ayağa düşmedi. Biz siyaseti politika üreterek yapıyoruz. Eğer söyleyecek sözleri varsa, yalanlarla ve iftiralarla değil; ekonomide ne yapacaklarını, içişlerinde ne yapacaklarını anlatsınlar. Biz bunu bekliyoruz. Hem Veli Ağbaba'nın hem de iftira atılan tüm arkadaşlarımızın ahlakının ve kişiliğinin kefiliyiz. Bu ahlaksızca iftiraları şiddetle reddediyor, bunları atanları da kınıyoruz."